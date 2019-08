La dieta del Supermetabolismo: il nuovo fit trend

La dieta del Supermetabolismo è un programma nutrizionale che promette di aiutarti a perdere fino a 9 kg in quattro settimane. E 'stato sviluppato da Haylie Pomroy, una celebrità della nutrizione e consulente del benessere con un background accademico in scienze animali.

Secondo la filosofia della Pomroy, basata sul motto “Food is medicine”, mangiare cibi particolari in determinati momenti della giornata fa accelerare il metabolismo, con conseguente perdita di peso. Ma la Pomroy oltre a un piano alimentare settimanale, ci fornisce nel suo libro un ampio elenco di cibi da evitare, un vademecum di ricette e infine un forte incoraggiamento ad associare diverse tipologie di esercizio fisico ad ogni fase della dieta.

Vediamo ora nello specifico la struttura di questa dieta.

Il programma è diviso in tre fasi che si ripetono su base settimanale per un totale di quattro settimane, le porzioni variano in base alla fase e alla quantità di peso che si desidera perdere ma il minimo comun denominatore è l’obbligo di consumare 5 pasti al giorno e il divieto assoluto di assumere i seguenti alimenti:

Gli zuccheri di qualunque tipo (compresi tutti gli alcolici)

I latticini

Caffeina e teina

I lieviti e le farine di grano

Mais e soia

Fase 1 (lunedì-martedì)

I promotori della dieta sostengono che questa fase distende dallo stress e convince il corpo che non sta più cercando di immagazzinare il grasso. Durante questi due giorni, dovresti mangiare proteine, frutta ad alto contenuto glicemico, come pere, mango, ananas e melone, e cereali integrali ad alto contenuto di carboidrati, come farina d'avena, riso integrale, farro e pasta di riso integrale.

Questi alimenti sono pensati per stimolare la tua tiroide a bruciare i grassi, le proteine e i carboidrati in modo più efficiente - e convertire lo zucchero in energia invece di immagazzinarlo come grasso. Durante questa fase ci si diverte con un po' di sport cardio e con le varie ricette da provare!

Fase 2 (mercoledì-giovedì)

Questa fase dovrebbe sbloccare le riserve di grasso ed incrementare la massa muscolare. Durante questi due giorni, la vostra dieta dovrebbe essere ricca di proteine e di verdure non amidacee e alcalinizzanti, ma priva di carboidrati e grassi. I cibi magri e ad alto contenuto proteico che aiutano la formazione dei muscoli includono carne di manzo, bisonte, tacchino, pesce e pollo ma anche verdure come cavoli, broccoli, cavoli, spinaci, cetrioli e cavoli.

La seconda fase è sicuramente la più difficile da superare non solo per la completa assenza di carboidrati e grassi ma soprattutto per la difficoltà di mangiare solo carne, pesce e verdure scondite nelle quantità indicate! Unica salvezza è seguire l’incoraggiamento di fare almeno una sessione di sollevamento pesi per sfogarsi e bruciare tutte le proteine accumulate.

Fase 3 (venerdì-domenica)

Questa fase è progettata per accelerare il metabolismo e la combustione dei grassi e, diciamolo, è certamente il momento più felice della settimana! Durante questi tre giorni, finalmente si reintegrano i grassi sani in pasti e spuntini mentre si consumano quantità moderate di proteine e carboidrati. Gli alimenti da mangiare in questa fase includono olio d'oliva, uova, noci, semi, cocco, avocado e olive. Questa fase va accompagnata con attività rilassanti, come lo yoga, la meditazione o anche un massaggio con lo scopo di abbassare i livelli di ormone dello stress e aumentare la circolazione dei composti brucia grassi.

In definitiva la dieta del supermetabolismo è certamente una tra le diete più equilibrate in circolazione, che non solo educa i suoi fruitori a una nuova comprensione di quello che mangiano e di come il nostro corpo funziona, ma fa perdere peso senza effetti yo-yo al reintegro degli alimenti. Ma attenzione alle aspettative! Il metabolismo di ciascuno di noi funziona, infatti, in modo diverso e il risultato non è garantito, ma è sempre vero che tentar non nuoce!