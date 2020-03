Alta qualità, consegna a domicilio anche a serata inoltrata: a Lecco arriva BeeChef, il food delivery entra in una nuova era

Nel centro storico della città, facile da raggiungere a piedi, in un luogo di passaggio e vicino a uffici,abitazioni, scuole è stato creato il punto vendita. Ogni giorno dalla cucina esce una grande varietà di piatti: carne, pesce, verdure, dolci, primi, secondi e piatti unici, ricette tradizionali e innovative, menù di ogni tipo.

Inoltre, vengono offerti prodotti di eccellenza provenienti da ogni parte d'Italia, tra cui vino, olio,pasta, sughi e altre prelibatezze. Tieni d'occhio il sito internet e canali social Facebook e Instagram per non perderti le sorprese dedicate alla clientela.

Gli orari di apertura

Store di Lecco

Via Roma 76, 23900 Lecco (LC)

Ordina al telefono: 0341 591888

Orari di apertura:

Dal lunedì a sabato: 10-14, 17-21

Domenica: Chiuso

BeeChef: la filosofia

Il cibo è un ingrediente che dà sapore alla giornata. Pranzo e cena sono pause di piacere: BeeChef ha pensato a rendere questi momenti spensierati.

Tu puoi:

Scegliere ogni giorno tra una varietà di piatti pronti belli e colorati, buoni e sani;

Aprire la porta del negozio o chiamare e aspettare la consegna comodamente a casa;

E, finalmente, sederti a tavola e assaporare il tuo pasto.

BeeChef ha selezionato materie prime di provenienza certificata e alta qualità, scelto chef esperti e fantasiosi che hanno assortito ricette tradizionali e creative, curato la preparazione dei piatti per garantirne la perfezione, realizzato imballi ecosostenibili per rispettare l'ambiente.

BeeChef: nel segno dell’alta qualità

BeeChef garantisce l'assoluta qualità dei suoi piatti. Sono utilizzate esclusivamente materie prime di provenienza controllata e certificata.Gli chef seguono precisi criteri produttivi nel pieno rispetto delle normative e senza utilizzo di alcun conservante.

Ogni prodotto ha una durata diversa in base alla composizione, ma tutti possono essere conservati in frigorifero almeno una settimana. Inoltre, poiché sono piatti freschi, è possibile surgelarli e gustarli quando si preferisce. Le vaschette sono realizzate in materiale ecocompatibile, totalmente riciclabile, utilizzabili anche come piatto, adatti al microonde, forno, freezer. La consegna viene effettuata in contenitori isotermici per mantenere integro il prodotto.

Scarica l’app direttamente sul tuo smartphone la vetrina del gusto, le proposte del giorno, le offerte della settimana, le sorprese dedicate ai clienti smart!

Link sito: https://www.beechef.it/home