Fragole, proprietà e benefici per la salute

Amate da grandi e bambini, le fragole sono un frutto primaverile ricco di proprietà, dal sapore dolce e gustoso. Impossibile non amarle, anche se non tutti possono gustarle!

Chi può però, sa quanto facciano bene alla salute, un vero toccasana per il nostro organismo, hanno infatti proprietà depurative, diuretiche, antinfiammatorie a antitumorali. Le fragole possono essere considerate uno dei frutti più salutari che la primavera ci offre.

Scopriamo quindi le proprietà delle fragole, i benefici per la salute, e le eventuali controindicazioni.

Caratteristiche generali

Di origini europee, la fragola fu poi importata in Asia e in America. In Italia era già nota ai tempi dei romani, e veniva consumata soprattutto dai ceti benestanti.

La fragola cresce spontaneamente nei boschi ma può essere coltivata, sia in vaso che per terra. Preferisce il clima temperato, si presenta come una pianta piccola dalle foglie scure e rotonde, e fiorisce in primavera con piccoli fiori.

Proprietà e benefici

Le fragole sono frutti ricchi di acido folico e acido ascorbico, hanno un modesto potere calorico e apportano prevalentemente zuccheri semplici (fruttosio) e la quantità di proteine e grassi risulta esiguo. L'apporto di fibre e acqua è invece notevole. Le fragole contengono anche ottime quantità di potassio e manganese. Questi frutti presentano un alto contenuto di vitamine (C, A, B1, B2, B9, K), sali minerali (manganese, ferro, potassio e magnesio) e sono amiche della dieta. Sono numerosissimi i benefici che apportano al nostro organismo, sia in termini di salute, che in termini di estetica.

Data la presenza di antiossidanti, le fragole si rivelano utilissime per combattere il colesterolo e i radicali liberi, favorendo un apporto benefico al sistema cardiovascolare. Possiedono anche proprietà antitumorali: se affiancate ad una sana alimentazione possono contribuire alla prevenzione dei tumori. Un altro contributo offerto dagli antiossidanti, è quello della prevenzione dell'artrite, patologia derivante da una degenerazione dei muscoli e dei tessuti del nostro organismo.

Le fragole inoltre, risultano utilissime come prevenzione del diabete: queste, infatti, contrastano i picchi glicemici e di insulina che possono verificarsi dopo un pasto ricco di carboidrati.

Si riscontrano numerosi vantaggi anche per quanto riguarda la pelle. Questo perché, l'alto contenuto di Vitamina C favorisce la produzione di collagene (che aiuta a prevenire l’insorgere di rughe) e la produzione di globuli bianchi (andando ad agire sul sistema immunitario).

Controindicazioni

Le fragole sono sicuramente salutari, ma hanno anche delle controindicazioni. Sono sconsigliate ai soggetti allergici ai pollini perché le fragole contengono istamina, e sono sconsigliate anche a chi soffre di calcoli perché contengono ossalati. Ovviamente le fragole non costituiscono un problema, ma abbondare in questi casi, potrebbe esserlo.

Attenzione quindi all’allergia alle fragole, causa orticaria, mal di pancia, difficoltà respiratorie e gastrite.

Rimedi naturali con le fragole:

- Tagliata a metà, si può utilizzare per alleviare il fastidio causato da eritema solare;

- Accelera la guarigione dell'herpes;

- Può essere utilizzata come scrub per pelle spenta e impura: pestare 5 fragole con un cucchiaio di yogurt, aggiungere zucchero di canna e massaggiare delicatamente il viso;

- Sempre contro la pelle grassa e impura: impastare le fragole con dell’argilla verde aggiungendo un cucchiaino di miele, lasciare in posa 15 minuti;

- Per depurarsi sono consigliati infusi con le foglie.