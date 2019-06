Proprietà e benefici del riso

Il riso, il cui nome botanico è Oryza sativa, appartiene al gruppo delle Graminacee ma è naturalmente privo di glutine. Considerato come il cereale più antico, è un alimento molto importante, altamente digeribile, leggero.

Il riso è il secondo cereale più consumato al mondo dopo il grano. Le popolazioni orientali detengono il primato del suo consumo, perché le nostre zone sono più adatte alla coltivazione del grano. Questo però, non impedisce il consumo di riso anche da parte nostra, soprattutto da quando si è scoperto che il riso è un cereale migliore per il nostro organismo rispetto al grano.

Per quanto riguarda il riso integrale, essendo ricco di fibre e avendo un potere saziante, è perfetto nelle diete ipocaloriche e per combattere la stitichezza.

Vediamo quali sono le proprietà e i benefici del riso.

Proprietà nutrizionali

Le proprietà nutrizionali del riso non sono da sottovalutare, soprattutto perché è un alimento ricco di nutrienti molto importanti per il nostro organismo. Per la maggior parte è costituto da carboidrati, proteine e grassi. Significativa è la presenza limitata delle proteine, che non riescono a formare il glutine, rendendo il riso un alimento adatto anche a chi soffre di celiachia.

Il riso contiene pochissime calorie, solo 130 per 100 grammi di prodotto. È infatti indicato nei regimi alimentari volti alla perdita di peso. È un alimento leggero, disintossicante e con effetto astringente. Ricordiamo che tra tutti i cerali, il riso è quello che ha meno potenziale allergenico.

Benefici del riso

I benefici del riso per la nostra salute sono diversi. Viene considerato innanzitutto come alimento rinfrescante e disintossicante, in grado di eliminare gonfiore intestinale.

Vediamo quali sono i principali benefici del riso:

- Sempre digeribile, è in grado di regolare al meglio la flora intestinale.

- Ideale per l'ipertensione

- Previene le malattie cardiovascolari, grazie alla presenza di un composto naturale che sembra tenere sotto controllo la pressione alta

​- Zero glutine

- Antiossidante, fornisce un ottimo apporto proteico

- Aumenta il senso di sazietà, grazie al suo alto quantitativo di fibra. È indicato anche per chi desidera perdere peso e in caso di stitichezza.

- Combatte la dissenteria, grazie al contenuto di vitamine del gruppo B.

- Non ha controidicazioni. Il riso può essere consumato anche 4-5 volte alla settimana.