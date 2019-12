Proprietà e benefici delle arance

Deliziose, succose e ricche di nutrienti, le arance sono il frutto ideale per il benessere e per prevenire numerose patologie. Sono tra gli agrumi più amati, soprattutto nel periodo invernale.

Con le arance è possibile preparare succhi e spremute, ma sono ottime da mangiare anche come frutti freschi.

Il periodo che va da novembre a febbraio, è sicuramente il migliore per gustare le arance e per preparare le marmellate.

Origini

Le arance, originarie della Cina e del sud-est asiatico, sono state importate in Europa solo nel XIV secolo da marinai portoghesi. Proprio per questo motivo, nei secoli passati, l’arancia veniva chiamata ‘portogallo’. La parola arancia come noi la conosciamo invece deriva dal persiano ‘narang’, cioè frutto preferito degli elefanti.

Le arance che portiamo normalmente sulle nostre tavole sono le arance dolci, da non confondere con le arance amare, e senza dimenticare le arance rosse di Sicilia, dalla caratteristica polpa di colore rosso rubino.

Proprietà nutrizionali

Le arance sono composte principalmente da carboidrati e acqua, hanno un basso indice glicemico e sono una buona fonte di fibre, quindi sono il frutto ideale per tutti, anche per chi soffre di scompensi glicemici.

Benefici

Il modo migliore e più sano per iniziare la giornata, è sicuramente bere una buona spremuta d’arancia. Pochi frutti riescono a concentrare al loro interno tante proprietà e a dare tanti benefici.

Le arance, gustate ogni mattina, rappresentano la migliore terapia naturale, preventiva, per evitare raffreddore, febbre e malanni stagionali. Questo grazie all’enorme quantità di vitamina C che assicurano al nostro organismo.

Ci sono anche altri effetti positivi delle arance sul nostro organismo, come dimostrano una serie di studi scientifici: proteggono il cuore e la pelle, e rafforzano le ossa e i denti, regalano antiossidanti e molecole preziose per il drenaggio.

Le arance presentano anche importanti proprietà anticancro, che aiutano a contrastare alcune tipologie di tumore che interessano la pelle, i polmoni, il seno, lo stomaco e il colon.

Per il loro contenuto di potassio inoltre, sono considerate benefiche anche per il cuore e la circolazione. Hanno proprietà antiossidanti, rinfrescanti e astringenti.

