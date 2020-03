Come rafforzare il sistema immunitario: i consigli per renderlo più forte

Durante l'inverno è molto più facile contrarre raffreddori e influenze, a causa dell'indebolimento del sistema immunitario.

Il nostro sistema immunitario è la barriera più importante che ci protegge da infezioni e batteri, e per svolgere appieno le sue funzioni, necessita di un adeguato rapporto di macro e micronutrienti. Una dieta sbilanciata o alcune condizioni cliniche, possono infatti condurre a delle carenze, con ricadute proprio sull’efficacia delle nostre difese. Sono diversi i motivi che possono portare ad un abbassamento delle difese immunitarie: cambiamenti di temperatura, stress, uso eccessivo di farmaci e cattive abitudini alimentari.

Come aumentare le difese immunitarie

La stagione invernale è sicuramente quella in cui si è maggiormente esposti ad un abbassamento delle difese immunitarie. Per prevenire possibili influenze, e per mantenersi in salute, è necessario seguire un'alimentazione corretta ed equilibrata, assumendo regolarmente vitamina A, vitamina C, vitamina E, zinco e selenio.

Anche l'attività fisica può rivelarsi fondamentale per potenziare e rafforzare il nostro sistema immunitario e proteggere l’organismo dalle malattie.

L'importanza dell'alimentazione

Per rafforzare l'organismo, è fondamentale seguire un'alimentazione sana ed equilibrata, cercando di evitare il consumo di alimenti che contengono una quantità elevata di zuccheri e grassi saturi. La natura ci viene in aiuto offrendoci alleati preziosi per rinforzare gli anticorpi e non ammalarci più.

Vediamo quali sono gli alimenti veri alleati della nostra salute:

- Agrumi. Contengono vitamina C, importante perché aiuta il sistema immunitario a proteggerci dalle malattie, oltre a favorire l'assorbimento del ferro contenuto nei vegetali. Una dieta sana ed equilibrata, dovrebbe contenere sempre frutta e verdura di stagione, alimenti ricchi di vitamine importanti per la salute. Il succo di limone in particolare, è un antisettico, battericida, tonico del sistema nervoso e combatte anche la bronchite e artrite, reumatismi, obesità, ipertensione e afte;

- Echinacea. Può essere acquistata sia sotto forma di capsule o come tisana, è consigliata per prevenire i raffreddori tipici dei periodi invernali. I suoi estratti infatti, sono utili per favorire le naturali difese immunitarie dell’organismo;

- Carote. Ricche di betacarotene, aiutano ad accrescere il numero di cellule in grado di combattere le infezioni, contribuiscono ad eliminare i radicali liberi e depurano l’organismo;

- Aglio. Ricco di allicina, è una sostanza in grado di stimolare la moltiplicazione delle cellule che contrastano le infezioni. Secondo alcune ricerche inoltre, l’allicina permetterebbe anche di ridurre il rischio di cancro allo stomaco e di patologie cardiache;

- No allo zucchero raffinato, in grado di compromettere l’attività del sistema immunitario, aumentando i rischi legati alle malattie cardiache e nemico della pressione. Da evitare quindi le bevande zuccherate, i succhi e i prodotti confezionati che ne sono ricchi;

- Vitamina D, importante per le ossa, per le stesse difese immunitarie e per ostacolare tumori e diabete. Da preferire quindi latticini, pesce azzurro, uova e verdure con foglia verde;

- Funghi. Sono ricchi di selenio e betaglucano, indispensabili per attivare i globuli bianchi e per difenderci dalle infezioni. I betaglucani sono inoltre contenuti nella crusca di avena e nell’avena integrale;

- Salmone. Alimento molto importante per le nostre difese immunitarie in quanto ricco di vitamina D, indispensabile per evitare infezioni respiratorie. Il salmone contiene inoltre Omega 3, in grado di diminuire il rischio d’infarto, migliorare la memoria e l’apprendimento, combattere le infiammazioni e contrastare l’invecchiamento della pelle;

- Frutta secca. Ricca di vitamina E, utile per aiutare il nostro organismo ad affrontare gli attacchi degli agenti patogeni esterni. Le mandorle sono ricche di vitamina E, e antiossidanti in grado di ridurre la sensibilità ai malesseri stagionali e alle infezioni alle vie respiratorie.

Non dimenticate di arricchire la vostra dieta con quegli alimenti che aiutano a ripristinare la flora batterica e ad aumentare le difese immunitarie come: i cosiddetti fermenti attivi probiotici che trovate in alimenti come latte magro e yogurt.

Cercate inoltre di dormire almeno otto ore a notte, limitando possibli fonti di stress. Avere un buon sonno, è importante perché ci permette di mantenere alta la concentrazione durante il giorno e consente al nostro organismo di ricostruire i globuli bianchi, indispensabili per contrastare le infezioni.