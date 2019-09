Come prendersi cura dei capelli: consigli utili

La cura dei capelli è importantissima, e l’obiettivo principale è quello di renderli meno fragili possibile. Un capello fragile infatti, tende a cadere, e prima ancora, a dividersi in due, creando le antiestetiche doppie punte.

Per avere un capello più resistente, basta davvero un pò di attenzione in più nei gesti che compiamo ogni giorno, dallo shampoo all’uso di phon e piastra.

Per prima cosa è meglio ridurre al minimo trattamenti cosmetici che possono danneggiare i capelli, come piastre e arriccia capelli, in quanto il calore emesso da questi strumenti, a diretto contatto la chioma, la rende debolissima.

Ecco alcuni consigli da seguire e le cattive abitudini da evitare.

Dieta sana e varia

Per far crescere i capelli sani e forti, è necessario seguire una dieta bilanciata, completa di tutti i nutrienti. Un’alimentazione sana prevede una buona dose di ferro, da assumere con carne e legumi, alimenti ricchi di antiossidanti, frutta e verdura, e alimenti che contengono acidi grassi omega 3, come le mandorle, pesci grassi e avocado.

Ricordiamo che anche i principali integratori per capelli, infatti, contengono un mix di vitamine, minerali, antiossidanti e aminoacidi.

Stile di vita corretto

Per avere capelli in piena forma, è importante assumere uno stile di vita sano. Bastano infatti delle buone abitudini per migliorare la nostra salute e quella dei nostri capelli. Oltre ad una sana alimentazione, è indispensabile ridurre ogni forma di stress, poiché favorisce l’eccesso di sebo, la formazione di forfora e la caduta dei capelli. Per diminuire le tensioni, si può scegliere una cura al magnesio, ottimo anti-stress, oppure praticare discipline come lo Yoga.

Anche il movimento e la ginnastica sono molto importanti, in quanto aiutano l'organismo a eliminare le tossine sotto forma di sudore e sebo.

Scegliere i prodotti giusti

Ogni tipologia di capello richiede una cura diversa e appropriata, e sarebbe un errore generalizzare. Vietato acquistare il primo prodotto che capita, ma seguire sempre un trattamento specifico in base al tipo di capello. Avere il corretto shampoo da utilizzare per il lavaggio dei capelli, giorno dopo giorno, può salvare la tua capigliatura ed è tra i principali rimedi per la caduta dei capelli.

Momento del lavaggio e asciugatura

Anche il momento del lavaggio e dell’asciugatura sono molto importanti per la cura dei capelli. Innanzitutto sfatiamo il mito secondo cui lavaggi frequenti potrebbero danneggiare i capelli.

Detto ciò, ecco alcuni piccoli consigli da seguire:

pettinare i capelli prima di bagnarli, per ridurre la formazione di nodi

tamponare prima di asciugarli, per evitare che si rompano attraverso una sorta di effetto “cottura”.ù

Anche il momento dell’asciugatura è molto importante:

Non usare il phon ad alte temperature e non accostarlo troppo vicino.E poi, la cura dei capelli prevede regole anche per l’utilizzo di spazzola e pettine: non spazzolare mai troppo a lungo i tuoi capelli (i 100 colpi di spazzola consigliati delle nonne non sono così salutari!).

non cotonarli, altrimenti le cuticole si staccano.

Limitare l’utilizzo della piastra, poiché danneggia gravemente le cuticole del capello. Inoltre, il movimento usato per stirare i capelli ne provoca la lacerazione. Anche il cuoio capelluto può subire dei danneggiamenti a causa del calore elevato.

Se non puoi fare a meno della piastra, cerca di utilizzarla nel modo adeguato: utilizzala sempre su capelli ben asciutti per evitare lo sbalzo termico eccessivo e la disidratazione del fusto che li renderebbe secchi e opachi.

Rimedi naturali

Ci sono diversi rimedi naturali per la cura dei capelli. Per fortificarli, puoi provare questo: prepara un impacco fatto con 1 avocado maturo (schiacciato per bene con la forchetta) e 1 tuorlo d’uovo. Applicalo sulla chioma e lascialo in posa per qualche minuto prima di risciacquare e lavare per bene i capelli. Risultato garantito.

Maschere per capelli

Se desideri avere cura dei tuoi capelli, non dimenticare di fare una maschera almeno una volta alla settimana. Le maschere per capelli regalano alla tua chioma lucentezza e volume, rafforzandoli e migliorandone la pettinabilità. Ne esistono moltissime e specifiche per le più diverse esigenze.

Le maschere però, non sostituiscono il balsamo: richiedono un maggiore tempo di posa e la loro azione nutriente e idratante è più intensa.

Perché una maschera possa reputarsi valida nella cura dei capelli, deve essere in grado di non appesantirli, non danneggiare il cuoio capelluto, proteggere il colore, donare corpo e consistenza combattendo opacità ed elettricità, proteggere e ristrutturare.

Spuntatina regolare

Per prendersi cura dei capelli, è necessario tagliarli con regolarità. Un taglio frequente li aiuterà a crescere più rigogliosi e più velocemente di prima.

I capelli andrebbero tagliati minimo ogni due mesi. Basta una spuntatina di qualche millimetro per rafforzarli ed eliminare le doppie punte che finiscono con il rovinare le lunghezze. Il capello, infatti, è sottoposto a così tanti fattori di stress (dall'umidità al phon) che gli basta davvero poco per sfibrarsi.