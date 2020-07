Coppetta mestruale: cosa è, come si usa e quale comprare

La coppetta mestruale è un dispositivo igienico che, una volta indossato, ha la capacità di raccogliere il fluido mestruale durante il ciclo. Alternativa ecologica ed economica ai tradizionali tamponi e assorbenti igienici, la coppetta mestruale è riutilizzabile innumerevoli volte: se utilizzata e conservata correttamente, infatti, può durare fino a 10 anni, comportando di conseguenza un significativo risparmio economico e una notevole riduzione dei rifiuti prodotti.

Ma vediamo più nel dettaglio tutto quello che c'è da sapere sulla coppetta mestruale, come si usa e come scegliere la più adatta alle proprie necessità.

Che cos'è e come funziona la coppetta mestruale

La coppetta mestruale è una piccola coppa realizzata con materiale morbido e anallergico, solitamente silicone o gomma, che si inserisce all'interno della vagina durante i giorni del ciclo; al contrario dei tamponi e degli assorbenti tradizionali, la coppetta raccoglie il fluido mestruale senza assorbirlo, motivo per il quale può essere riutilizzata tantissime volte.

La protezione della coppetta mestruale è garantita per circa 12 ore e, una volta inserita, ti permette di svolgere tutte le azioni che faresti indossando un assorbente interno, compreso nuotare.

Come si mette la coppetta mestruale?

Dopo esserti lavata accuratamente le mani e aver trovato una posizione comoda, puoi inserire la coppetta piegandola su sé stessa: se inserita correttamente, la coppetta aderirà perfettamente alle pareti vaginali creando un sigillo che impedisce ogni tipo di perdita e permette di fare qualunque movimento senza paura. Con la pratica e l'esperienza, anche legate alla consapevolezza del proprio corpo, inserire la coppetta mestruale diventerà sempre più facile e veloce.

Al momento di togliere la coppetta è importante evitare di tirarla: basterà piegare il fondo a imbuto ed estrarla con dei leggeri movimenti a zig zag per spostare il bordo dalla parete vaginale e facilitarne l'uscita.

La pulizia della coppetta

Appena acquistata, e tra un ciclo e l'altro, la coppetta mestruale deve essere sterilizzata, immergendola in acqua bollente per circa 5/6 minuti; tra un inserimento e l'altro, invece, basterà risciacquarla con acqua tiepida, lavandosi sempre le mani prima di inserire o svuotare la coppetta per evitare possibili infezioni.

Come scegliere la coppetta giusta

In commercio sono disponibili coppette mestruali con misure, modelli, materiali, forme e prezzi molto differenti, ed è molto importante riuscire ad individuare la coppetta giusta per la propria anatomia. Il primo passo riguarda la taglia e la capienza, che devono essere scelte in base al proprio corpo (età, gravidanza, verginità e altri fattori) e alla quantità di sangue che la coppetta dovrà contenere (flusso leggero, medio o pesante). Solitamente sono disponibili due taglie:

piccola - per donne giovani, adolescenti o che non hanno avuto rapporti sessuali;

grande - per chi ha superato i 30 anni, per chi ha già partorito o/e ha un flusso abbondante.

Per quanto riguarda la morbidezza della coppetta, invece, opta per una coppetta semi morbida o morbida se hai problemi di sensibilità o un pavimento pelvico poco tonico, e per una coppetta rigida o semi morbida in caso di pavimento pelvico molto tonico.

I vantaggi della coppetta mestruale

La coppetta mestruale è quindi una scelta igienica e sicura, che comporta un notevole risparmio economico e un bassissimo impatto ambientale; inoltre, rispetto agli assorbenti tradizionali, la coppetta risulta più traspirante, priva di elementi dannosi (come i pesticidi o la candeggina sbiancante spesso usati nel cotone degli assorbenti) e capace di mantenere la flora naturale del corpo a livelli ottimali.

