Consigli per avere capelli sani e forti

Per avere capelli forti, sani e lucenti, è importante prendersene cura eliminando per sempre le cattive abitudini. Avere cura dei propri capelli è fondamentale per la loro salute. Questa si basa sull'utilizzo di prodotti estetici o farmacologici e sullo stato di salute dell’organismo. Una cattiva alimentazione, un periodo di stress, stanchezza, si riflettono sui capelli rendendoli opachi e meno forti.

Vediamo quali sono i principali accorgimenti per avere capelli sempre sani e forti. Ricordiamo che non è necessario ricorrere a costosi trattamenti, ma basta prestare attenzione ai gesti che compiamo ogni giorno.

Scopriamo come prendersi cura dei capelli in maniera del tutto naturale.

Partiamo dal lavaggio

Lavare i capelli con acqua tiepida, è l'ideale per evitare che i capelli si stressino troppo. Per quanto riguarda lo shampoo, è bene scegliere un prodotto adatto alla tipologia del capello, associando una maschera nutriente per ottenere migliori risultati. Non usare mai grandi quantità di balsamo o creme, in quanto appesantiscono il capello e ne riducono il volume.

È consigliabile lavare i capelli ogni tre giorni, poiché un lavaggio troppo frequente, potrebbe provocare un eccesso di sebo e rendere i capelli grassi.

Asciugatura corretta

Per quanto riguarda l'asciugatura, la soluzione migliore è lasciarli asciugare in maniera naturale, altrimenti assorbire l’eccesso di acqua un con asciugamano, e completare l’operazione con un phon a temperatura moderata. Troppo calore potrebbe nuocere alla cuticola dei capelli. È bene utilizzare prodotti naturali da applicare sulle punte, prima di asciugare completamente i capelli.

Non spazzolare mai i capelli bagnati con troppo vigore, ma usare spazzole in materia naturale per evitare che i capelli si spezzino più facilmente. No a plastica o prodotti di cattiva qualità.

Preferire il phon con diffusore che permette al calore di non concentrarsi troppo su un’area specifica.

Alimentazione sana

Per avere capelli forti e sani, è necessario seguire una dieta bilanciata, prediligendo alimenti ricchi di antiossidanti, frutta e verdura, ricchi di vitamina A e C. Il cibo offre ai capelli i nutrienti di cui hanno bisogno per rafforzarsi dall'intero, nutrendosi attraverso i follicoli. La dieta ha quindi un ruolo fondamentale per la bellezza e la salute dei capelli.

È consigliabile assumere una buona dose di ferro, carne e legumi, cioccolato extrafondente, alimenti che contengono acidi grassi omega 3 e acidi grassi essenziali come mandorle, pesci grassi e avocado, e bere molta acqua.

Per concludere, non dimenticate mai la protezione solare per i capelli. È necessario proteggerli dai raggi UV, dagli effetti negativi del vento e della salsedine.