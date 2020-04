Smalto unghie dei piedi: i consigli per la pedicure fai da te

Con questo periodo di chiusura forzata, abbiamo sicuramente più tempo a disposizione per la cura della nostra bellezza ma ben poca professionalità. Anche se la quarantena limita le nostre uscite, e ha rimandato la vita sociale, è giusto coccolarsi, regalandosi alcuni momenti di relax.

È giunto quindi il momento di mettere in atto le proprie capacità, e prendersi cura di mani e piedi, anche per tirarsi un po' su di morale.

Da dove iniziare? Ecco alcuni consigli pratici per mettere lo smalto con maestria.

Pedicure fai da te

Curare i piedi per renderli morbidi e setosi è possibile, anche se non siete vere e proprie esperte di benessere. Il primo passaggio da eseguire è la preparazione di un bel pediluvio da preparare con dell’acqua calda e due cucchiai di bicarbonato, una valida soluzione per ammorbidire le zone callose rendendo più facile il loro trattamento. Una volta eseguito il pediluvio, bisognerà occuparsi delle cuticole, e infine scegliere il colore da applicare.

Prima di applicare lo smalto, si possono fare impacchi con burro o olio di oliva, per eliminare ogni durezza, ammorbidire e idratare la pelle. Basta massaggiare i piedi con il prodotto scelto, ricoprire con pellicola e tenere in posa per almeno 30 minuti. Terminato il tempo di posa, procedete con l’applicazione dello smalto, per ravvivare l’umore con un po’ di colore.

Finalmente è arrivato il momento di stendere lo smalto sulle unghie, ma non prima di aver messo dei separatori tra le dita, fondamentale per una lunga durata dello smalto, e per proteggere l’unghia dal colore. Una volta applicata la base, basterà attendere che si asciughi e si potrà procedere con lo smalto vero e proprio.

Ecco alcuni consigli per applicare lo smalto in maniera impeccabile:

- Scegliere una zona della casa molto luminosa, per avere una visibilità perfetta

- Partire con la stesura dello smalto dal centro dell’unghia,

- Per dare una giusta intensità al colore bastano due passaggi.

- Applicare sempre un buon fissaggio per concludere il lavoro.