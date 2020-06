Come pettinare i capelli con la mascherina

Dopo la skincare e il make-up adatto da applicare sotto la mascherina, il problema principale per le donne, riguarda la gestione dei capelli. Per chi ha i capelli medio lunghi infatti, questo potrebbe rappresentare un problema, poiché l’elastico potrebbe annodarsi e strappare i capelli o semplicemente non reggersi adeguatamente alle orecchie.

Sarà capitato a tutte, almeno una volta, di rimanere con qualche ciocca impigliata, di vedere la mascherina scivolare su capelli freschi di piega e di trovarsi a fare acrobazie per sistemarla correttamente, stando attente a non toccarsi il viso con i guanti.

Vediamo come usare la mascherina e al contempo acconciare i capelli, senza rinunciare alla sicurezza.

Capelli e mascherina

Per chi ha i capelli lunghi, si consiglia di tenerli legati o raccoglierli in modo da rendere il volto parzialmente visibile, evitando di lasciare ciocche volanti che andrebbero continuamente spostate o messe dietro le orecchie. Così facendo infatti, avremo le mani costantemente a contatto con il volto violando le principali norme igienico-sanitarie.

L'acconciatura più semplice da portare quando si indossa la mascherina, è sicuramente la coda bassa, la cosiddetta coda di cavallo, che non richiede particolari procedure, sia per i capelli lisci che mossi. Si può optare anche per lo chignon, più elegante rispetto alla classica coda. In entrambi i casi, i capelli saranno ordinati, perfettamente raccolti e lontani dal viso. Per chi ha più dimestichezza e tempo, si consiglia una bella treccia.

Per chi non è abituata ad avere i capelli legati invece, la soluzione ideale è il semi raccolto. Un'acconciatura che permette di liberare il viso e allo stesso tempo di avere la chioma libera sulle spalle. Per ottenere un semplice e veloce risultato, basterà legare con un elastico le ciocche anteriori dietro alla testa o in alternative fermarle sulla parte superiore del capo con delle mollette.