Come combattere la pelle secca

La pelle secca è un disturbo cutaneo che può interessare sia il viso che il corpo, presente ad ogni età e in tutte le stagioni, con picchi in inverno e in estate. A favorirla sono soprattutto l’uso abituale di saponi aggressivi, lavaggi troppo ravvicinati, condizioni climatiche estreme, stress, e predisposizione ormonale. Tutti fattori che alterano la barriera idrolipidica naturale che riveste e protegge l’epidermide.

La pelle si definisce secca quando il contenuto di acqua e sebo è inferiore rispetto ai parametri fisiologici. Alla vista appare disidratata e arida, mentre al tatto risulta ruvida e irregolare.

Bambini e ragazzi rischiano la disidratazione cutanea soprattutto in inverno e in estate, dopo eccessive esposizioni al sole senza un’adeguata applicazione di creme protettive e idratanti.

Come rimediare?

Cosa fare per curare e prevenire la pelle secca

L’igiene quotidiano è la base, ma è necessario scegliere sempre prodotti adeguati al tipo di pelle. In questo caso è bene eliminare ogni tipo di sapone o cosmetico troppo aggressivo, prediligendo detergenti che presentino una buona tollerabilità cutanea, documentata e certificata da ricerche dermatologiche.

La scelta dovrebbe ricadere su prodotti naturali con proprietà emollienti, idratanti e nutrienti. Una volta completato il lavaggio ed eliminato ogni residuo di detergente, la pelle andrà asciugata delicatamente e protetta con un idratante fluido per prevenire l’insorgenza di secchezza e arrossamenti.

Anche l’alimentazione ha un ruolo determinante. Bisogna cercare innanzitutto di bere ogni giorno, almeno 2 litri di acqua o tisane, e di consumare frutta e verdura fresca in abbondanza. Gli alimenti vegetali infatti, riforniscono di ulteriori liquidi e contribuiscono a migliorare il benessere della cute. Limitare invece il consumo di alimenti ricchi di sale, che favoriscono la disidratazione.

Alcuni rimedi naturali

Per ottenere una perfetta e profonda idratazione, curare la pelle con yogurt, miele, cocco, avocado e avena. Anche l’olio di oliva è una valida alternativa, oltre all’olio di mandorle. Si tratta infatti di uno dei più noti rimedi naturali per la pelle secca, usati sia sulla pelle del viso che su quella del corpo, per donare idratazione e benessere. Un altro rimedio naturale molto efficace è l’olio di cocco, attenzione però, ad acquistarlo sempre naturale al 100%.

Molto efficace è anche la maschera al miele e olio di rosa mosqueta, preparata solo con ingredienti naturali. Basta mettere in una ciotola il tuorlo d’uovo, un cucchiaio di rosa mosqueta e il miele. Sbattere tutto fino ad ottenere un composto omogeneo, e spalmarlo sulla pelle del viso, tenendolo in posa per circa 10 minuti.

Molto importante esfoliare la pelle prima di applicare un qualsiasi prodotto nutriente. Utilizzare uno scrub naturale, ti aiuterà infatti a rimuovere le cellule morte, donando luminosità alla pelle del viso.

Cosa evitare

Per prevenire la disidratazione cutanea, è importante utilizzare sempre prodotti delicati, non troppo aggressivi, meglio se naturali. Non usare troppo sapone, per evitare di eliminare il grasso protettivo dell’epidermide, e non utilizzare asciugami troppo ruvidi.

Ricordiamo inoltre di non esporsi per troppo tempo ai raggi UV, usare sempre una protezione solare a schermo totale e idratare la pelle ancora umida dopo la doccia, con creme emollienti e nutrienti.