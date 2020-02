Come applicare l'ombretto alla perfezione: trucchi e consigli

Nell'applicazione del make up per il viso, il trucco occhi ricopre un posto di fondamentale importanza: capace di trasformare lo sguardo, rendendolo intenso e luminoso, non è però sempre facile riuscire ad eseguirlo alla perfezione.

Che tu sia una esperta di make up o alle prime armi, abbiamo stilato una guida con le regole generali su colori e finish e gli step per applicare un ombretto che si armonizzi con forma e colore degli occhi, così da aiutarti a realizzare un make-up occhi a regola d'arte!

Le regole base per applicare l'ombretto

1. Come per il contouring, anche l'applicazione dell'ombretto segue la regola del chiaro-scuro, per la quale i colori chiari tendono ad accentuare ed evidenziare, mentre quelli più scuri danno profondità alla zona su cui vengono applicati, rendendola meno visibile. In generale quindi, gli ombretti chiari vanno stesi

sulla palpebra mobile,

sotto l’arcata sopracciliare

e nell’angolo interno dell'occhio

mentre quelli scuri vanno applicati

lungo la piega dell’occhio

e nell’angolo esterno.

2. Tenere conto della forma dei propri occhi è molto importante per ottenere un make up perfetto; in caso di occhi piccoli, ad esempio, è necessario applicare un ombretto chiaro sulla palpebra superiore e un ombretto leggermente più scuro lungo la piega della palpebra mobile, sfumandolo verso l’esterno per allungare l’occhio, mentre per gli occhi grandi vale il contrario (stendendo un ombretto chiaro sulla palpebra mobile e un ombretto scuro dalla piega dell'occhio verso l’esterno e lungo l’attaccatura delle ciglia). Se hai occhi tondi, con borse nella parte inferiore, puoi allungarli con un ombretto chiaro sotto l’arcata sopracciliare e uno scuro sulla palpebra superiore, sfumandolo verso l’esterno, mentre in caso di occhi infossati l’arcata sopracciliare sarà più evidente della palpebra: applica quindi l’ombretto chiaro su tutte e due le palpebre.

Infine, se hai gli occhi vicini, applica l’ombretto chiaro dalla metà interna della palpebra superiore fino all'esterno dell'occhio, mentre se in casi di occhi distanti, intensifica l’angolo interno dell’occhio applicando un po’ di ombretto scuro nell’incavo della palpebra.

3. Anche la scelta dei colori condiziona fortemente la riuscite del trucco occhi:

occhi castani - se le sfumature dell'iride tendono al verde scegli degli ombretti nei toni del viola o del blu, oppure, per ottenere un effetto più naturale, opta per ombretti marroni, satinati o matte, ma che non siano troppo simili al colore dei tuoi occhi;

occhi azzurri - per valorizzare gli occhi azzurri scegli un ombretto arancione o quelli nei toni del rosso;

occhi verdi - come per quelli azzurri, anche gli occhi verdi si abbinano benissimo al rosso: opta per gli ombretti con una punta di rosso al loro interno per creare un sguardo romantico e luminoso.

4. Infine, è molto importante prestare attenzione anche alla scelta del finish dell'ombretto: se non utilizzi matita o eyeliner, applica un ombretto opaco sulla piega dell’occhio e/o per definire l’attaccatura delle ciglia superiori, mentre per illuminare il centro della palpebra opta per un ombretto shimmer; infine, usa un ombretto satinato sull’angolo interno dell’occhio e sotto l’arcata sopraccigliare. Gli ombretti in polvere compatta sono i più semplici da usare, come anche gli ombretti in crema, che però non sono adatti se hai le palpebre particolarmente oleose; lo stesso vale anche per gli ombretti in stick, mentre quelli in polvere libera sono tra i più difficili da utilizzare.

Come applicare l'ombretto step by step

A meno che tu non voglia realizzare complessi smokey eyes, che rischiano di "invadere" anche la zona intorno agli occhi e le tempie, ricordati sempre di truccare prima il viso e poi gli occhi; quindi, dopo aver steso in quest'ordine, primer, copri occhiaie e correttore, fondotinta, cipria e blush, puoi passare al make up occhi.

1. Inizia preparando la base dell'occhio: applica sulla palpebra mobile e su quella fissa un ombretto dalla nuance chiara e neutra (come il beige o l'avorio), per rendere più facile l'applicazione degli ombretti successivi.

2. Procedi con l'ombretto più chiaro, applicandolo sulla palpebra mobile, dall’interno verso l’esterno, con un pennello a punta larga.

3. Ora, applica l'ombretto più scuro sulla palpebra mobile: tirando leggermente la palpebra verso l'esterno applica l'ombretto con un pennello a punta piatta e sottile, partendo dall'esterno dell'occhio e sfumandolo verso l'interno.

4. È arrivato il momento di sfumare, fondere e rendere omogenei gli ombretti appena utilizzati: aiutandoti con il pennello, esegui dei movimenti a mezzaluna dall'interno verso l'esterno per sfumare l'ombretto più chiaro, e dall'esterno verso l'interno per quello più scuro. Se vuoi intensificare il make up, applica nuovamente un po' di ombretto scuro e poi quello chiaro.

5. Per dare spessore e intensità allo sguardo, applica con uno smudge brush un po' di ombretto dalla tonalità intermedia nell'incavo della palpebra, dall’interno verso l’esterno. Procedendo con mano leggera e con movimenti a mezza luna, marca di più lungo le ciglia per poi sfumare verso la coda dell’occhio, sentendoti libera anche di andare leggermente oltre la fine del sopracciglio

6. Infine, per allungare l'occhio verso l'esterno ed ottenere un effetto ancora più intenso e deciso, concentrati sulla parte esterna dell'occhio: con un pennello a punta ultra-sottile, applica l'ombretto con precisione negli angoli esterni, disegnando una linea a triangolo o a cono.