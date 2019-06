CrossFit: cos'è e quali sono i suoi benefici

Il CrossFit è un programma di rafforzamento fisico nato in California e ideato negli anni '70 da Greg Glassman, ex ginnasta statunitense. Solo negli ultimi dieci anni però, ha iniziato a richiamare l’attenzione del pubblico. Il CrossFit è una pratica che combina un insieme di movimenti eseguiti ad alta intensità per tonificare tutta la muscolatura.

Si tratta di un mix di sollevamento pesi, esercizi a corpo libero e allenamento cardiovascolare, uniti in un’unica sessione della durata di un'ora, sempre diversa. L’allenamento prevede l’utilizzo di bilancieri, manubri, palle mediche, anelli da ginnastica, kettlebell e sbarre per trazioni. Ricordiamo che ogni allenamento è personalizzabile, a seconda della propria forza fisica.

Quali sono i benefici del CrossFit?

Lo scopo del CrossFit non è certo quello di snellire e ridurre il giro-vita, ma permette di rinforzare i muscoli di tutto il corpo, rendendoli più tonici e resistenti. I suoi benefici sono infatti legati all’aumento della resistenza muscolare, al miglioramento dell’attività cardiovascolare e respiratoria e al rafforzamento di equilibrio, agilità e coordinazione. Il CrossFit è pensato per aiutare le persone a conquistare un benessere a 360 gradi.

Dopo pochi mesi di allenamento, sarà possibile vedere i primi risultati sul fisico, con incremento della massa muscolare. La fatica verrà quindi ripagata. Il CrossFit infatti, regala grandi soddisfazioni, in termini di fisico scolpito, adrenalina e azione anti stress.

Come vestirsi?

All’inizio della propria esperienza, va benissimo una semplice tuta da jogging o da palestra. L’unica attenzione va data alle scarpe. Per riuscire a lavorare bene infatti, soprattutto per quanto riguarda la pesistica, è meglio utilizzare scarpe pensate appositamente per la disciplina, che rispondano a requisiti di flessibilità e stabilità.