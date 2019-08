Come allontanare api, vespe e calabroni senza danneggiare l'ambiente

Soprattutto nel periodo estivo, gli insetti possono risultare davvero fastidiosi, in particolare api, vespe e calabroni, potrebbero rovinare le nostre passeggiate in montagna e i nostri pomeriggi in giardino.

Dato che si tratta di insetti molto importanti per l’equilibrio dell’ecosistema, vi proponiamo alcuni rimedi naturali che le allontaneranno senza ucciderle.

Prevenzione

Come prevenzione, per evitare che api e vespe entrino in casa o facciano un nido, basta proteggere le finestre di casa con le zanzariere e sigillare ogni fessura o crepa. In questo modo proteggerete al meglio la vostra abitazione.

Inoltre è importante gestire al meglio rifiuti e alimenti: evitate di lasciare in giro sostanze zuccherine, ma anche carne o sostanze proteiche: api, vespe e calabroni si nutrono principalmente di proteine, ma anche di zuccheri, che ne favoriscono le funzioni riproduttive.

Rimedi naturali

Anche se in commercio esistono tanti repellenti per tenere lontano gli insetti, è meglio evitare l’uso di prodotti chimici, scegliendo metodi naturali efficaci e meno drastici. Si tratta infatti di insetti non aggressivi o pericolosi per l’uomo, fatta eccezione per i soggetti allergici.

Per prima cosa, un consiglio elementare per allontanare le api in modo naturale, è senza dubbio mantenere la calma, solo così si allontaneranno senza provocare alcun guaio. Altrimenti, sentendosi minacciate, si potrebbero dimostrare più aggressive.

In ogni caso, il metodo più conosciuto e indicato per tenere lontane le api, vespe e calabroni, è il caffè. Basta sistemare la polvere di caffè all’interno di un contenitore di alluminio con tappo, oppure in un involucro realizzato con la carta stagnola. Date fuoco alla polvere: il caffè brucerà lentamente, producendo un fumo dall’odore intenso, sgradito ad api e vespe.

Anche l’aglio è molto utile ad allontanare api e vespe. Utilizzate quello in polvere e aggiungetelo all’acqua all’interno di uno spruzzino.

Se volete un rimedio profumato ed efficace, optate per gli oli essenziali come olio di eucalipto, di lavanda e di citronella. Sistemate una goccia di olio essenziale per ogni mq della vostra casa, utilizzando un diffusore per ambienti.

Altri rimedi utili per tenere lontane api, vespe e calabroni, sono le pastiglie di canfora o di naftalina: si tratta sempre di prodotti innocui. Sistematele in dei sacchetti e posizionateli poi nei punti strategici: vicino a porte o finestre, ad esempio, aiuteranno a tenere lontani anche altri insetti fastidiosi. Anche l‘ammoniaca può essere un rimedio efficace: dovrete spruzzarla nei posti critici. Il suo odore è però forte e può risultare poco gradevole anche a noi.