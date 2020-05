Tè verde, proprietà e benefici per la salute

Il tè verde è uno di quegli elementi che non dovrebbero mai mancare nella nostra dieta, ma anche nella nostra vita quotidiana. È considerato da nutrizionisti e dietologi come una pianta medicinale con elevate proprietà benefiche e curative grazie alla presenza di antiossidanti, vitamine (gruppo A e B) e minerali (fluoro, zinco, manganese).

Si può consumare caldo in inverno e fresco in estate, zuccherato o meno. Ottima bevanda, rappresenta anche la base per diverse preparazioni cosmetiche e rimedi casalinghi per purificare la pelle del viso.

Proprietà e benefici del tè verde

Ricco di flavonoidi, catechine, tannini, teina, teofillina, vitamine del gruppo B, minerali e amminoacidi, il tè verde presenta diversi benefici per la salute:

- supporta il fegato: la presenza di un polifenolo chiamato epigallocatechina lo rende uno strumento utile al fegato (rende disponibile il glucosio quando serve e lo trasforma in acidi grassi quando serve); l'epigallocatechina è inoltre una molecola bruciagrassi

- antitumorale: la presenza di flavonoidi svolge una importante funzione difensiva a tutela del sistema circolatorio e di quello cardiovascolare

- la presenza di catechine creano un effetto protettivo, aiutando ad abbassare la pressione, migliorare la circolazione ed evitare quindi incidenti vascolari cerebrali

- riattiva il metabolismo ed aiuta a smaltire il grasso addominale localizzato sulla pancia

- energizzante naturale: aiuta a combattere la fatica quando si è stanchi

Il té verde sarebbe anche amico della fertilità e avrebbe effetti positivi per le donne che desiderano una gravidanza: secondo una ricerca danese, due tazze al giorno aumenterebbero infatti del 27 per cento la possibilità di concepire.

Tè verde per pelle e capelli

Il tè trova impiego anche nel campo della cosmesi. Può essere utilizzato come tonico per la pelle, come maschera per il viso e come protezione solare anti età:

- Dopo aver pulito il viso con il latte detergente, utilizzate in alternativa al solito tonico un infuso di tè verde, che oltre a tonificare la pelle del viso avrà un sicuro effetto rassodante.

- Per consolidare l’effetto rassodante dei contorni del viso invece, applicate una volta alla settimana una maschera di bellezza alle stesse foglie del tè verde.

- Il tè verde ha inoltre effetto protettivo dai raggi ultravioletti e riduce il rischio di invecchiamento dell’epidermide: un dischetto di cotone immerso nell’infuso e cosparso sulla pelle del corpo, può sostituire creme e lozioni di protezione solare.

- Infine il tè verde ha potere astringente e la sua infusione può essere utilizzata per frizionare le pelli con eccesso di sebo.

Come prepararlo nel modo migliore

Se possibile, preferire le foglie secche da mettere in infusione alle bustine preconfezionate.

La preparazione è molto semplice: basta mettere l’acqua sul fuoco, facendo attenzione che la temperatura non superi gli 80-85 gradi centigradi; riempire il filtro con le foglie di tè, e lasciare in infusione per un tempo che varia tra i 30 secondi e i 2 minuti. Le foglie di tè possono essere riutilizzate per una seconda tazza, senza perdere le loro proprietà.

Controindicazioni

Come tutti i tè, anche il tè verde ha un’azione leggermente eccitante grazie alla teina, che viene liberata nel corpo gradualmente dopo l’assunzione e svolge dunque un’azione simile a quella della caffeina, anche se più blanda. Per questo, è sconsigliato per chi soffre di insonnia e ipertensione.