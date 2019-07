Piante grasse in casa: quali sono i benefici

Semplici da curare, resistenti e importanti dal punto di vista della salute: le piante grasse sono davvero utili al nostro organismo, resistono anche agli ambienti più ostili, arredano, danno un tocco di personalità e non passano mai di moda. Si tratta di piante che richiedono poca attenzione e sono anche benefiche per la nostra salute.

Oltre ad essere belle, donando quel tocco in più nelle nostre abitazioni, le piante grasse aiutano a purificare l’aria, e a prevenire alcune malattie.

Vediamo quali sono i benefici

Purificano l’aria

Le piante grasse aiutano a rendere l’aria della nostra casa più pulita, eliminando le tossine e i composti organici presenti normalmente nell’aria. Sono piante che evitano anche l’accumulo di monossido di carbonio, emesso dalle automobili, e di radiazioni elettromagnetiche: molto utile in questi casi è il cactus.

Rifornimento di ossigeno

A differenze di tante altre piante, che rilasciano anidride carbonica durante la notte, le piante grasse continuano a produrre ossigeno, sia di giorno che di notte. Sono quindi ideali da tenere anche in camera da letto, così da respirare aria pulita anche mentre dormiamo.

Favoriscono la concentrazione

Tra i tanti benefici, c’è quello di favorire la concentrazione. Diversi studi infatti, hanno rivelato che avere una pianta grassa in uno studio, aumenta i livelli di attenzione, aiutando a rendere più efficace anche la capacità di memorizzazione.

Aiutano a prevenire le malattie

Avere piante in casa, aiuta a regolare l’umidità presente negli ambienti domestici, prevenendo raffreddore, mal di gola, tosse. Collocare una pianta grasse sulla propria scrivania, aiuta quindi a prevenire malanni di stagione, contribuendo anche ad avere una pelle più morbida e luminosa, grazie all'acqua rilasciata dalle nostre piante.

Accelerano la guarigione

Oltre a prevenire le malattie, le piante grasse favoriscono anche la guarigione dall'influenza, permettendoci di recuperare le forze in fretta e al meglio. In poco tempo aiutano a ridurre i sintomi influenzali, del raffreddore, ma anche tosse e mal di testa. Si tratta di toccasana naturale che possiamo tenere tranquillamente in casa, per stare meglio senza troppi sforzi.