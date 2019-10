Primo Job Pass della Valle San Martino, le aziende incontrano gli studenti

Le Aziende del territorio incontrano i giovani. L'iniziativa chiamata Job Pass della Valle San Martino (o Career Day) si terrà domani, sabato 19 ottobre, a Calolzio. Sarà un prezioso momento d'incontro tra il mondo del lavoro e quello della scuola, promosso dal Comune di Calolziocorte in collaborazione con la Fondazione del Monastero del Lavello e l’Istituto superiore Rota nell’ambito del progetto WorkStation.

«Si tratta del primo Career Day della Valle San Martino - spiegano i promotori - un’occasione unica per mettere in contatto gli studenti delle scuole superiori, i neolaureati e tutti i giovani che sono interessati a conoscere le aziende e ciò che producono anche in prospettiva di eventuali future collaborazioni. Sono previste sessioni di presentazione collettiva e un percorso tra gli stand dove ognuno potrà prendere informazioni. Ringraziamo le aziende che hanno aderito».

Gli stand saranno aperti dalle 10 alle 17 al monastero di Santa Maria del Lavello. Gli incaricati delle varie aziende coinvolte saranno a disposizione per qualsiasi informazione. Sono previste anche tre presentazioni aziendali collettive della durata di tre quarti d'ora alle 10.00, alle 11.30 e alle 13.30.