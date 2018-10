Affitti, quali sono i prezzi medi nelle città italiane

L'affitto di casa è una spesa che molte famiglie in Italia sostengono, ma non tutte pagano lo stesso prezzo. In base ai dati relativi al mese di agosto 2018, la regione con il prezzo medio più alto per gli immobili in affitto è stata la Sardegna con un prezzo a metro quadrato di € 15,46 al mese. I prezzi più bassi invece sono stati registrati in Calabria, con € 5,06 al mese per metro quadrato.

Nei primi tre mesi del 2018 le richieste di case in affitto sono aumentate dello 0,7%, con il prezzo medio che è di circa 8,6 euro per metro quadro al mese. Non è un caso che gli affitti più alti si trovino solitamente nei capoluoghi di regione, soprattutto quelli nel Sud Italia.

I dati regione per regione del primo trimestre 2018

Secondo quanto riporta il marketplace immobiliare idealista, nella metà delle regioni italiane sono state registrate variazioni dei canoni di affitto nei primi tre mesi nel 2018. Gli incrementi più sensibili sono stati segnalati in Basilicata con il +8,6%, a seguire la Campania +7,9% e Molise +6,6%. Fanno da contraltare i dati relativi al mercato immobiliare degli affitti in Liguria -2,1%, Marche -2,2% e Abruzzo -3%.

Il canone medio più elevato per primo trimestre 2018 è stato registrato nel Lazio con 11, 5 euro al mese per metro quadro seguito dalla Lombardia con 10,8 euro per metro quadro al mese e la Toscana con 9,9 euro per metro quadro. I valori medi più basso sono invece in Sicilia con 5,8 euro per metro quadro al mese, il Molise 5,1 euro al metro quadro e la Calabria con 4,6 euro per metro quadro.

I dati città per città del primo trimestre 2018

Il mercato immobiliare ha fatto registrare una crescita in 2/3 delle province: La variazione positiva maggiore è stata registrata nella provincia di Ferrara +10,1% seguita da Napoli +9,3%, Taranto +8,3% e Udine +8,3%. Completamente diversi i dati relativi ai prezzi dei canoni di affitto a Ragusa -8,1%, Pesaro -5% e Genova -4,9%.

Il prezzo medio più alto per un affitto è quello di Milano con 15,2 euro al mese per metro quadro, seguita da Firenze dove affittare una casa costa in media 12,7 euro per metro quadro al mese e da Roma 12,3 euro. Le più economiche si sono rivelate invece Reggio Calabria con 4,3 euro, Caltanissetta con 4 euro ed Enna con 3,3 euro per metro quadro al mese.

Il 65% delle grandi città ha fatto segnare un aumento dei canoni di locazioni. Le variazioni maggiori sono state segnalate a Ferrara +9,8 %, Agrigento +9,4% e Napoli +9,3%. All’opposto i cali maggiori si sono registrati a Genova -6,7%, Trapani -7,2% e Cosenza -8,8%.