Come decorare casa utilizzando la carta da parati

La carta da parati ha fatto fortuna negli anni ’80, quando il suo utilizzo era più di una semplice tendenza. Da quel momento, è diventata una valida soluzione per arredare le nostre case, un’alternativa alla semplice pittura e alle decorazioni da muro.

Disponibile in diversi colori e fantasie, la carta da parati torna di moda e guadagna un posto di eccellenza nelle nostre stanze, per rinnovare e dare un tocco di originalità al nostro appartamento.

Che siate eccentrici o più discreti, vediamo alcune idee per decorare la casa utilizzando la carta da parati.

Rivestire una sola parete

Se il pensiero di ricoprire un’intera camera con la carta da parati non vi convince, si può optare per una sola parete, utilizzando le fantasie che più vi piacciono. Dare un tocco di personalità alla vostra camera, la renderà nuova e originale.

Rinnovare una stanza

Per apportare grandi cambiamenti all’interno della propria abitazione, non è necessario svolgere grandi e costosi lavori di ristrutturazione. Basta semplicemente immaginare la stanza come nuova, rivestendola con una carta da parati eccentrica, brillante o super colorata. Il risultato sarà ottimo.

Si possono rivestire anche cassetti e mobili, per regalare un tocco di personalità alla stanza. Si può utilizzare una carta da parati colorata o a fondo unico, regalando vivacità a cassettiere in legno o ad armadi vintage.

Un’idea veloce e low cost per dare nuova vita ad un vecchio mobile, può essere quella di riverniciare il mobile utilizzando il vostro colore preferito, e ricoprendo i lati dei cassetti con della carta da parati.

Impreziosire le scale

Anche le scale che collegano i piani della vostra casa, necessitano di qualche piccolo cambiamento, magari per impreziosire e dare più colore all’interno della casa. Con il passare del tempo infatti, l’ambiente può risultare a volte monotono.

Basterà quindi utilizzare la carta da parati per donare colore e luminosità, magari utilizzando una fantasia differente per ogni scalino. Si può decidere di rivestire tutta la scalinata o alternando tra uno scalino e l’altro.

Decorare una parete

Quando desiderate decorare una parete, ma nessun quadro vi convince, potete incorniciare un pezzo di carta da parati, per ottenere un risultato elegante e raffinato.

Alcune tipologie di carte da parati infatti, sono così belle che meritano di essere esposte sui muri della propria casa. Basterà incorniciarle e trasformarle in vere opere d’arte da appendere alle pareti.