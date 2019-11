Come decorare casa per Natale: ecco alcune idee da provare

Manca più di un mese a Natale, ma in città iniziano già a comparire le prime luminarie, e tra qualche settimana si inizieranno a vedere anche le prime decorazioni sulle finestre di qualche nostro vicino di casa.

Arredare e decorare la propria casa per Natale rappresenta sempre un momento distensivo e rilassante, da condividere con il proprio compagno, i propri figli, amici e parenti.

Nonostante ci sia ancora tempo per pensare alle decorazioni natalizie, meglio organizzare il lavoro prima e munirsi di tutto il necessario. Il segreto è non trascurare nessun dettaglio e decorare ogni angolo della casa. Con le giuste decorazioni ed un pizzico di fantasia, porterete in casa l’atmosfera natalizia che vi accompagnerà poi per tutte le feste.

Scegliere il colore più adatto per le decorazioni

La prima cosa da fare prima di addobbare casa, è sicuramente scegliere i colori e lo stile delle decorazioni che meglio si adattano con l'arredamento della vostra casa.

Il rosso è senza dubbio il colore più utilizzato, il simbolo del Natale per eccellenza, spesso accostato anche ad altri colori come il bianco, l'oro e l'argento. Scegliere questo colore vi assicura una tradizionale atmosfera natalizia.

Anche il bianco viene spesso utilizzato come simbolo di purezza, come colore elegante e raffinato, che si adatta molto bene in qualsiasi contesto. Palline di cristallo, luci dalle tonalità fredde, rami innevati, creano uno scenario davvero suggestivo.

L'oro e l'argento sono colori molto intensi, entrambi associati alle festività e molto utilizzate nelle decorazioni i natalizie.

Per quanto riguarda il verde, uno dei colori tradizionali del Natale, si può dire che si adatti perfettamente al rosso e al bianco ma anche a materiali naturali come lo spago, il sughero, il legno e il cartone. Il verde è il colore perfetto per chi ama uno stile semplice e naturale.

Decorare la porta d'ingresso

La porta d'ingresso è sicuramente la prima cosa da decorare, e la classica ghirlanda realizzata con rami di pino, abete, bacche rosse e pungitopo è l'addobbo per eccellenza. Oltre alle ghirlande si possono utilizzare anche pupazzi di neve, fiocchi, e decorazioni varie. Poiché la porta rappresenta il biglietto da visita che accoglie parenti e amici durante le feste, si può decidere di illuminare l'ingresso con luci natalizie in grado di creare giochi di colore capaci di mettere allegria ad ospiti e passanti.

Decorare le finestre

Le finestre, spesso trascurate, giocano invece un ruolo molto importante nella scenografia natalizia della casa. Gli addobbi alle finestre devono essere belli, sia visti dall’interno che dall’esterno, e devono seguire lo stile utilizzato per il resto delle decorazioni presenti in casa.

Scegliete sempre decorazioni che non intralcino l’apertura e la chiusura delle finestre. Molto pratiche e facili da realizzare,sono le sfere e i fiocchi di neve da sospendere lungo il vetro, sono una decorazione elegante e di grande effetto. È possibile utilizzare anche la neve spray per completare le decorazioni.

Decorare le scale