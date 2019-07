Come arredare casa al mare: idee e consigli

Se avete una casa al mare, o desiderate donare al vostro appartamento un tocco di freschezza, basterà scegliere uno stile che rispecchi pienamente i vostri gusti, cercando di creare un ambiente sobrio ma allo stesso tempo elegante, che richiami i colori del mare. I colori infatti, sono fondamentali per riuscire a donare alla propria casa luminosità e freschezza.

La casa al mare è sinonimo di pace e tranquillità, quindi anche l’arredamento dovrà essere elegante ma non troppo ricercato, riprendendo colori che fanno pensare al mare e alla sabbia.

Ecco alcune idee e consigli per rendere la vostra casa unica e accogliente.

L'importanza dell'arredamento

La casa al mare è il luogo ideale per staccare la spina dopo mesi di duro lavoro in città, è il rifugio dalla vita frenetica quotidiana, che permette di vivere in modo rilassato e privilegiare uno stile più pratico e semplice nell'arredamento.

È bene creare un ambiente ampio e luminoso, con divani e poltroncine, prediligendo colori neutri e materiali naturali, scegliendo colori tipici dell'ambiente marino, che sicuramente faranno parte della vostra routine. Sia la zona giorno che la zona notte, si ispireranno ai paesaggi marini, i tessuti saranno freschi e naturali, con i toni del blu e dell'azzurro, con morbidi cuscini e un copripiumino in lino o cotone per completare il tutto. I materiali consigliati in ogni stanza, sono materiali grezzi, con una prevalenza del legno e di tinte neutre.

Si possono inoltre utilizzare mobili nascosti in soffitta da tempo, valorizzandoli nuovamente, magari dipingendoli e decorandoli, donando carattere e originalità al vostro appartamento.

Per ricreare e riportare il tema spiaggia anche a tavola, vi basterà scegliere piatti, bicchieri ed elementi decorativi ispirati al mondo del mare, creando un'atmosfera accogliente e informale.

Ricordiamo che anche i fiori, e tutti gli elementi naturali come rami e piante, possono aiutare a ricreare un ambiente marittimo originale ed elegante.

Prestare attenzione ai colori

Anche la scelta dei colori è molto importante, soprattutto se si vuole ricreare un ambiente che rappresenti pienamente il mondo del mare. Il colore per eccellenza è sicuramente l'azzurro e tutte le sue sfumature, ma anche il bianco e i dettagli del legno sono da privilegiare.

Per quanto riguarda le pareti il colore principale è senza dubbio il bianco, il colore più adatto sia per l'interno e l'arredamento, sia per l'esterno. Si possono scegliere infatti, mobili di colore bianco per il soggiorno, divani o poltrone, donando un tocco di colore con cuscini dalle tonalità blu, turchese, magari con fantasie in stile marino. Per i complementi d’arredo, i toni dell’azzurro e i colori della sabbia sono la base per riuscire a completare la vostra casa al mare.

Si può optare anche per pareti bicolore o carta da parati a tema nautico, per donare vivacità ai muri di casa. Sì alle strisce bianche e blu, e alla carta da parati con paesaggi marini per dare freschezza all’ambiente.

Utilizzare materiali naturali

Per creare un ambiente informale e rilassato, si consiglia di utilizzare all'interno arredi tipici dell'esterno. Mobili, sedie, ceste in vimini, paglia e bambù, resistenti alla sabbia e all'umidità, sono perfetti per regalare un’atmosfera di vita di mare.

Curare i dettagli

Una volta pensato l’arredamento, bisogna passare alle decorazioni e ai piccoli oggetti, per rendere lo spazio bello e sofisticato. È possibile mescolare bandiere, nodi, remi e conchiglie, rendendo l'ambiente originale e chic. Non devono inoltre mancare riproduzioni di soggetti marini, barche in legno, pesci, ciottoli e stelle marine.

Si possono utilizzare anche piccoli accessori per arredare e personalizzare la casa in stile marino, acquistando cornici e porta ritratti, vassoi in legno, cuscini.

Completare anche l'esterno con tavoli, sedute in vimini, candele e oggetti per decorare.