Bicarbonato di sodio: proprietà, benefici e usi

Il bicarbonato di sodio, insieme a sale, limone e aceto, è uno di quei prodotti versatili da tenere sempre a portata di mano. Si tratta di un prodotto da utilizzare efficacemente per la pulizia della casa, per la salute e per la bellezza: un detergente naturale ed ecologico che aiuta a pulire, igienizzare e profumare.

Molti lo utilizzano in lavatrice per ottenere capi più bianchi, oppure come coadiuvante nel lavaggio di frutta e verdura.

Proprietà e benefici del bicarbonato

Il bicarbonato di sodio, conosciuto anche come carbonato acido di sodio e come carbonato monosodico, è un sale bianco adatto ad usi alimentari, in medicina, per la cura della persona e per l'igiene di casa.

Le proprietà, i benefici e gli usi sono da ricollegare alla capacità del bicarbonato di sodio di neutralizzare il pH di una sostanza eccessivamente alcalina o acida.

Questo prezioso ingrediente naturale può essere utilizzato, grazie alle sue proprietà sbiancanti, igienizzanti e salutari, per:

Lavare i capelli;

Lucidare l’argento;

Pulire la macchina del caffè;

Pulire il frigorifero;

Calmare gonfiori e prurito;

Lucidare i bicchieri;

Realizzare un dentifricio;

Preparare deodoranti fai-da-te;

Pulire pettini e spazzole per capelli;

Combattere i punti neri e le impurità dal viso;

Pulire la lavastoviglie;

Lavare frutta e verdura;

Naturalmente sono molti gli utilizzi del bicarbonato, soprattutto per quanto riguarda le faccende domestiche, ma anche nella vita quotidiana.

Vediamo quali sono i diversi usi del bicarbonato.

Usi del bicarbonato: pulizia della casa

- Grazie alle sue proprietà anti-batteriche, il bicarbonato è efficace per la pulizia di pavimenti e superfici lavabili. Basta riempire un secchio con acqua, aggiungere due cucchiai di bicarbonato e dieci di alcool, e il pavimento risulterà brillante e disinfettato in poco tempo.

Per le superfici lavabili invece, realizzare un impasto con 3 cucchiai di bicarbonato e acqua, e passarlo direttamente sulla macchina da eliminare, strofinando delicatamente con una spugna.

- Per scrostare residui di cibo attaccati alle pareti del forno, è meglio realizzare un detersivo naturale con una tazza di sale, una di bicarbonato e una di acqua. Utilizzare poi questa miscela sulle superfici interne del forno e lasciare agire per un’ora.

- Il bicarbonato è ideale anche per eliminare cattivi odori, muffa e umidità. Basta mettere 150 grammi di prodotto in una ciotola e lasciarlo aperto negli ambienti che intendete profumare. All’interno degli armadi per esempio, potete aggiungere anche qualche goccia di olio essenziale.

- Ricordiamo che il bicarbonato può essere utilizzato anche come disinfettante naturale, potenziando l’efficacia del detersivo. Utilizzato in piccole dosi neutralizza infatti i cattivi odori del bucato.

- Per la pulizia dei tappeti, passare prima l’aspirapolvere per eliminare tracce di polvere, e versare poi il bicarbonato direttamente sul tappeto, lasciandolo agire un paio d’ore. Aspirare poi i residui. Utilizzare a secco anche su tende divani e materassi.

- Per pulire e profumare le scarpe, una volta lavate bene le solette, basterà posizionare un sacchetto di cotone con del bicarbonato all’interno delle scarpe per tutta la notte.

- Il bicarbonato puà essere utilizzato anche per disinfettare il bagno, grazie alle sue proprietà antimicotiche e antibatteriche. Per eliminare il calcare dalla doccia, preparare una miscela di bicarbonato e acqua e pulire con una spugna le superfici smaltate.