Come eliminare l'odore di sigaretta in casa

Non c’è nulla di più brutto che accogliere gli ospiti in una casa che puzza di fumo. Sgradevole e persistente, l’odore di fumo è uno dei più difficili da eliminare, soprattutto da ambienti e vestiti che si impregnano di quell’odore stantio ben conosciuti da tutti i fumatori.

Per eliminare quest’aria pesante, non è sufficiente aprire le finestre. Purtroppo l’odore del fumo viene assorbito da tutti gli elementi della casa, e l’unico vero rimedio per allontanare definitivamente l’odore, è quello di pulire e lavare a fondo tende, fodere dei divani e tappeti.

Vediamo quali sono i principali rimedi naturali per eliminare questo odore persistente.

Come eliminare l’odore di fumo in casa: rimedi naturali

Fortunatamente non mancano i rimedi naturali per sbarazzarsi di questo odore così sgradevole, anche se in alcuni casi, è necessario ricorrere a prodotti chimici o ad un mix di entrambi.

1- Lavate tutti gli elementi che hanno assorbito la puzza di fumo, con una miscela di sapone di Marsiglia e qualche goccia di olio essenziale.

2- Preparate uno spray unendo acqua, aceto e due gocce di olio essenziale all’eucalipto, in modo da assorbire in modo naturale l’odore di fumo.

3- Bruciate in un piattino le bucce di arance, limoni, oppure lo zucchero. L’odore sparirà velocemente.

4- Lavate tende e cuscini e pulite le superfici della stanza. Utilizzare acqua calda, aceto e bicarbonato per pulire i vetri, un panno morbido imbevuto di aceto per legno e superfici, e bicarbonato per le parti in tessuto non rimovibili.

5- Lasciare una ciotola con aceto bianco sul pavimento, per tutta la notte.

6- Mettete nel posacenere dei fondi di caffè e un pò di bicarbonato, che assorbono parzialmente il fumo, contrastandone il sentore.

7- Per salvare i vestiti, mettete dei sacchetti profumati fai da te nel vostro armadio.