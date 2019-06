Come trasformare casa in un'abitazione ecosostenibile

Intraprendere uno stile eco-friendly, fuori e dentro casa, è diventato un must have che cattura l’attenzione di tutti. Il benessere personale quindi, può essere perseguito dedicandosi all’attività fisica, ma anche arredando la propria casa in modo ecosostenibile.

Per realizzare un ambiente eco-friendly, ecco alcune idee e consigli che vi permetteranno di vivere in un luogo più sano, privo di sostanze tossiche e più attento al risparmio energetico.

Arredamento greeen

La prima cosa da fare è scegliere un arredamento realizzato con materiali ecologici come il legno, prodotto naturale per eccellenza. Prima di sceglierlo è bene accertarsi che abbia certificazione FSC (Forest Stewardship Council), fondamentale per avere la certezza che il legname proviene da foreste gestite responsabilmente.

Si può optare anche per altre soluzioni, come la pietra o scarti di marmo, totalmente atossici, in grado di creare un ambiente sano. Ci sono anche materiali alternativi come cartone, paglia, sughero e bambù, ma meno resistenti rispetto al legno e alla pietra.

Elettrodomestici e illuminazione efficiente

Rinunciare agli elettrodomestici è difficile, questo non vuol dire che usandoli non possiamo avere una casa eco-friendly. Frigo, microonde, aspirapolvere, lavatrice e televisore devono essere tutti a basso consumo.

Per essere certi di scegliere elettrodomestici ecosostenibili dobbiamo fare attenzione alla loro classificazione. Dalla A alla G, con l’aggiunta nel 2010 delle classi A+, A++ e A+++, ci indicano il loro livello di consumo. Quelle più ecologiche hanno costi più elevati, ma consumando meno e ci permettono di avere un netto risparmio in bolletta.

Agli elettrodomestici a basso consumo, si deve associare un utilizzo consapevole degli stessi. E’ bene azionare lavatrici o lavastoviglie a carico pieno ed evitare di lasciare gli elettrodomestici in stand-by perché comunque consumano.

Un elemento che aiuta a creare una casa ecosostenibile è l'illuminazione. Le lampadine a risparmio energetico sono un’ottima soluzione, abbinati a lampadari realizzati in materiali naturali creano una stanza ben illuminata, ma che rispetta in pieno l’ambiente.

Carta da parati e pitture ecologiche

Negli ultimi anni la carta da parati è diventata un elemento di tendenza in grado di dare un tocco in più agli arredi. Se ami questo rivestimento non puoi far altro che scegliere quella ecologica. Realizzata con componenti naturali e fibre vegetali, non contiene sostanze tossiche ed inoltre è biodegradabile.

Se alla carta da parati preferiamo la pittura, allora è meglio scegliere quella con soluzioni a base d’acqua che non solo è priva di odore, ma è anche meno infiammabile. Le vernici atossiche sono la scelta ideale soprattutto se in casa ci sono bambini, perché prive di sostanze volatili, non corriamo il rischio di respirarle.

Piante

Avere piante in casa può essere un’ottima soluzione d’arredo. La realizzazione di giardini verticali oltre ad essere un elemento di design purifica l’aria e riduce l’umidità.

Altri piccoli accorgimenti

Se avete messo in pratica tutti questi consigli, ma volete ancora qualche altro accorgimento, potete dedicare la vostra attenzione al bagno. Il soffione doccia regolabile e il doppio scarico contribuiscono a risparmiare, ridurre gli sprechi e avere una casa ecosostenibile.

Infine ci sono le tende che aiutano a regolare in modo naturale la temperatura della casa. Quelle doppie limitano il passaggio del caldo nella stagione estiva, garantendo un clima fresco che non ci farà accendere il condizionatore ad ogni ora del giorno.