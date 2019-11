Docce emozionali: una SPA nel bagno di casa

Uno dei maggiori piaceri che possiamo concederci dopo una lunga giornata di lavoro, è sicuramente dedicare pò di tempo al relax, cercando di ritrovare il benessere e la giusta armonia.

Non tutti però, possono concedersi momenti di svago e relax, sia dal punto di vista pratico che logistico ed economico.

In questi casi quindi, la cosa migliore da fare è installare una doccia emozionale in casa propria, in modo da avere sempre a portata di mano i benefici della spa e dei centri termali.

Come funziona la doccia emozionale

La tecnologia alla base del suo utilizzo, permette di variare il getto d’acqua, sia per quanto riguarda la temperatura, sia per la pressione di uscita. Così si possono sfruttare i vantaggi dell’alternanza dei getti caldi e freddi.

Infatti, ad ogni temperatura è associato un beneficio. Con temperature più basse, è possibile per rassodare i tessuti soprattutto delle gambe, mentre l’acqua più calda decongestiona i tessuti, favorisce il rilassamento e la pulizia profonda dell’epidermide.

Questa tecnologia permette anche di riprodurre in casa propria i vantaggi della cromoterapia e dell’aromaterapia: cambiano i colori e i profumi, in modo da creare ambientazioni nuove ed esperienze personalizzate a seconda delle proprie esigenze.

Quali sono i vantaggi?

Il vantaggio nell’uso della doccia emozionale, è quello di avere in casa i benefici della SPA e dei centri termali, ogni volta che si desidera prendere del tempo per sé stessi. Infatti le moderne docce emozionali assicurano in uno spazio ridotto tutte le funzioni di un percorso benessere, tra sauna e bagno turco.

Quanto costa la doccia emozionale

L'installazione di una doccia emozionale prevede sicuramente costi superiori rispetto ad una normale doccia, ma visti i benefici che apporta, si può anche decidere di optare per questa tipologia di doccia.

I prezzi variano da 1.000 euro fino a salire a 3000 per una doccia completa di tutti gli optional dedicati alla cromoterapia e aromoterapia. Anche online i siti di arredo bagno si stanno specializzando in questi prodotti.