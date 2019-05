La casa è senza dubbio un luogo dove potersi rifugiare dopo una lunga giornata di lavoro, lontano dal caos e vicino ai propri affetti. Una casa rappresenta noi stessi, con arredi e oggetti che racchiudono l’espressione del nostro gusto e del nostro stile. A ciò si aggiunge la possibilità di vivere in un ambiente che sia il più possibile confortevole e funzionale.

Per una casa che rispecchi queste caratteristiche, si può fare ricorso alla tecnologia, e in questo caso alla domotica. Un sistema che ti permette di gestire anche a distanza diversi dispositivi elettrici singolarmente, in maniera coordinata e con un notevole risparmio energetico.

Vediamo come funziona un impianto domotico

Il sistema consente di creare un apparato che permette di gestire i diversi dispositivi elettrici singolarmente, rispettando la loro piena autonomia ma in maniera coordinata.

Se il sistema ci affascina, ma siamo preoccupati per i lavori di ristrutturazione, niente paura! Oggi i lavori di muratura, con costi più alti, sono stati sostituiti da sistemi wirless che permettono ai vari apparecchi di comunicare attraverso la rete. La centralina è in grado di gestire i diversi gradi di complessità dell’impianto, anche da remoto, senza dimenticare di tenere sotto controllo sicurezza e consumi.

I vantaggi di avere una casa domotica

Gli apparecchi di ultima generazione oltre a creare un ambiente confortevole e sicuro sono pensati per tutti coloro che hanno scarsa mobilità, come anziani o disabili, ma è anche perfetto per ottenere un risparmio in bolletta consistente.

Accanto ai vantaggi ci sono anche dei limiti. Visto che è un sistema informatico è sottoposto ad una serie di rischi. Se un virus attacca il sistema o la app che gestisce tutto da remoto non è aggiornata o non funziona nel modo corretto si può incorrere in malfunzionamenti che porterebbero ad un blocco del sistema. L’unico modo per scongiurare un simile pericolo è quello di scegliere elettrodomestici e sistemi di qualità.

Dove viene applicata la domotica

Tornare a casa e trovare l'appartamento riscaldato, avere le giuste luci mentre ci si rilassa con un bagno caldo o vivere in un ambiente sicuro sono solo alcuni dei vantaggi del sistema domotico, vediamo i suoi campi d’applicazione più importanti.

Illuminazione. Il sistema automatizzato permette di regolare l’accensione e lo spegnimento delle luci di casa o del vialetto del giardino, anche se ci troviamo in luogo diverso. Gli ambienti della casa in cui la luce naturale non è sufficiente diventeranno accoglienti grazie alla possibilità di impostare un preciso livello di illuminazione. Concedersi un bagno o una doccia rilassante sarà sempre più facile grazie alla possibilità di impostare giochi di luce anche con il telefonino, per un’esperienza da spa.

Automatizzazione di tende e finestre. Per chi preferisce dormire con le serrande totalmente chiuse o se hai bisogno di una sveglia shock per buttare fuori dal letto un figlio troppo pigro, il sistema automatizzato di apertura e chiusura è perfetto. Grazie alla domotica puoi decidere il livello di oscuramento e l’orario di apertura. A causa della vita frenetica e di corsa, può capitare di lasciare le finestre aperte, grazie ad un motore installato sui serramenti è possibile gestire la chiusura direttamente dallo smartphone.

Sicurezza. Vivere in una casa sicura e protetta è fondamentale per sentirci a nostro agio tra le mura domestiche. Telecamere, sensori e sistemi antintrusione sono stati pensati per rivelare anche il minimo movimento sospetto o vedere cosa succede in casa, direttamente sul telefonino anche se siamo lontani.

Regolazione della temperatura. Tornare a casa e trovare la casa calda è il sogno di tutti. Grazie alla domotica, non solo possiamo programmare l’orario d’accensione e stabilire la temperatura, ma escludere gli ambienti della casa poco frequentati ed avere così un risparmio in bolletta notevole. Un buon sistema riesce anche a rivelare l’incidenza dei raggi solari e attivare così i condizionatori per rinfrescare l’ambiente.

Collegare audio e video. Gli appassionati di serie tv e video potranno svolgere le loro attività in casa senza perdere un fotogramma. Il sistema audio-video multiroom, permette di gestire tutto da un’unica interfaccia e diffondere suoni e immagini provenienti dall’impianto principale in tutta l’abitazione, decidendo di selezionare musica, stazioni radio o dvd differenti in base alla stanza.

Controllo dei consumi. Il sistema permette di ricevere sul computer o sul cellulare tabelle e grafici dei consumi avendo una panoramica completa della spesa complessiva. In questo modo si tende a cercare di ottimizzare gli elettrodomestici e ottenere un consistente vantaggio economico.

Dove acquistare a Lecco per avere una casa domotica

- E.M.I.T Srl Via Carlo Cattaneo, 62 Lecco

- Ass Elettronica Via Lazzaretto, 21 Lecco