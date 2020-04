Come gestire la velocità del Wi-Fi quando tutti sono a casa

Stiamo vivendo giorni estremamente difficili, tra paura e speranze, costretti a restare in casa per limitare i contagi da Coronavirus. Ecco dunque cambiare completamente le nostre abitudini, dal ritmo quotidiano alle modalità di comunicazione con amici e parenti.

Qui ci viene incontro la tecnologia, i social, le chat e le videochiamate, che ci permettono di mantenere costanti i rapporti con il mondo esterno, limitando quel senso di solitudine che stiamo vivendo tutti in questo periodo. Passando molto tempo in casa però, è ovvio che aumenta anche il consumo della rete Wifi, e di conseguenza diminuisce la velocità di connessione, a causa del maggiore numero di persone connesse alla stessa rete.

Ecco alcuni consigli per gestire al meglio il Wi-Fi di casa.

Come gestire la rete Wifi

La velocità del Wifi dipende dal tipo di connessione che abbiamo a casa, dalla qualità della connessione in quel momento, dalla vicinanza o dalla lontananza dal router, dal numero di dispositivi collegati alla stessa rete e dal numero di persone che sono in casa. L'ultimo aspetto, poco considerato, è invece molto importante, poiché più persone sono in casa, più saranno i dispositivi connessi e minore la velocità.

Come gestire il Wi-Fi di casa quando ci sono molte persone? Le regole da seguire sono semplici:

- La posizione del router. Mettere il modem in un angolo remoto della propria abitazione, lontano dai dispositivi principali è un grosso errore. La scelta migliore è posizionarlo al centro, in modo da coprire in modo ottimale tutte le stanze;

- Installare un wi-fi extender negli angoli meno raggiungibili della casa;

- Il tipo di collegamento tra il dispositivo e il router. Nel caso di console, dispositivi per lo streaming, il consiglio è di utilizzare il cavo Ethernet e non il Wi-Fi per avere la certezza di avere una migliore qualità di connessione;

- Il router fa la differenza nella gestione del Wifi casalingo. Maggiore è la qualità del router, più dispositivi possono essere collegati in contemporanea;

- La gestione della banda disponibile è fondamentale per non rallentare troppo il Wi-Fi. Se si sta guardando un film o una serie-tv in streaming, si può abbassare la qualità del video. Le piattaforme di video streaming infatti, sono proprio la causa principale dei rallentamenti delle rete casalinga;

- Gestione delle videochiamate. Le app per la messaggistica sono troppo cariche; motivo per il quale è consigliabile fare delle videochiamate solo per qualche minuto e poi fare una normale telefonata;

- Aggiornamenti delle app e dei programmi per smartphone e computer portatili. Per non sovraccaricare la rete durante il giorno, li possiamo programmare nella notte quando sono di meno i dispositivi connessi.