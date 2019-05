Come pulire la lavatrice: consigli utili

Per avere un bucato sempre profumato, è fondamentale avere una lavatrice pulita. Il calcare e la muffa che si formano sulle guarnizioni, causa di una lavatrice poco pulita, possono avere effetti negativi anche sul vostro bucato. È necessario quindi prendere precauzioni per evitare la formazione di cattivi odori, e per allungare la vita dell’elettrodomestico, senza dover ricorrere a tecnici specializzati per la riparazione.

Cestello, guarnizione e vaschetta dei detersivi andrebbero pulite almeno una volta al mese, mentre per quanto riguarda il filtro una o due volte all’anno. Con alcuni piccoli accorgimenti si potrà evitare la formazione di cattivi odori.

Come pulire la lavatrice

Pulire l’esterno della lavatrice

Pulire la lavatrice è fondamentale sia per l’estetica sia per farla durare nel tempo. Innanzitutto basta munirsi di un panno morbido e uno spray sgrassante per pulire l’esterno e l’oblò. È possibile utilizzare anche una soluzione naturale di acqua e aceto.

Pulire la vaschetta dei detersivi

La vaschetta dei detersivi è quella maggiormente soggetta ad accumuli di detersivo e incrostazioni di calcare. Basterà utilizzare acqua calda e uno spray sgrassante, per farla tornare come nuova. Nel caso ci fossero macchie di sapone e muffa, smontare la vaschetta e lasciarla in una soluzione di acqua calda e candeggina per almeno 30 minuti. Diversamente aiutarsi con uno spazzolino per una pulizia a fondo.

Pulire la guarnizione e la parte interna

Per pulire l'interno della lavatrice basterà usare un panno morbido imbevuto in acqua e aceto o acqua e bicarbonato. Pulire la guarnizione e lasciare agire per qualche minuto, poi risciacquare. Per le macchie di muffa, usare candeggina e acqua da passare con un panno morbido e risciacquare molto bene almeno 2 3 volte, poi asciugare.

Dopo aver igienizzato l’oblò e la guarnizione, si procederà con un lavaggio a vuoto a 90°, aggiungendo nella vaschetta o direttamente nel cestello un po' di candeggina, in modo da eliminare eventuali residui e batteri.

La pulizia andrebbe ripetuta ogni 6 mesi.

Pulizia del filtro

Il filtro andrà pulito una volta all'anno. Sciacquare con acqua calda, e lasciare in ammollo in acqua e aceto per rimuovere eventuali incrostazioni.