Come coltivare una pianta di avocado in casa

L'avocado è un frutto tropicale ricco di sostanze benefiche per il nostro organismo, fonte di calcio e potassio. Ma sapevate che è possibile far crescere una pianta di avocado anche in casa? La prossima volta che vi capiterà di mangiare un avocado o di utilizzarlo per preparare un'insalata, non gettate il nocciolo, ma ripulitelo ben bene dai residui di polpa e conservatelo per piantarlo.

Coltivare un avocado non è mai stato così semplice, basta seguire alcuni passaggi, e avremo la possibilità di avere questo straordinario frutto tropicale direttamente a casa e sempre fresco.

Cosa serve per coltivare un avocado

il seme di un avocado

un bicchiere di vetro o plastica

stuzzicadenti

un vasetto di plastica o terracotta

terriccio

Come coltivare l'avocado

Acquista un avocado maturo. Taglia il frutto a metà usando un coltello affilato, rimuovi il seme e lavalo con l'acqua fredda per eliminare i residui di polpa. Avvolgilo con alcuni fogli di carta da cucina umidi e adagia il seme avvolto in un piatto coperto. Posiziona il piatto in un luogo buio e attendi 2-3 settimane.

Una volta germogliato, infilatevi 3 o 4 stuzzicadenti perpendicolari tra loro e posizionatelo dentro un bicchiere con dell’acqua, con la parte più rotonda rivolta verso il basso. Posizionate il bicchiere in un luogo mediamente illuminato, ma al riparo dalla luce diretta del sole, e ricordatevi di aggiungere l’acqua man mano che evapora. Il seme dovrebbe iniziare a rompersi sul fondo in circa 2-4 settimane e dovrebbe spuntare una radice, seguita poi da un germoglio nella parte superiore. Quando la radice è lunga circa 5-8 cm, il seme è pronto per essere piantato.

A questo punto, togliete gli stuzzicadenti e posizionate il seme con le radici e il germoglio in un vasetto dotato di buchi per facilitare il drenaggio dell'acqua. Ricordate che la vostra piantina necessita di calore e umidità, ma evitate di bagnare troppo il terriccio. In poco tempo la vostra piantina diventerà uno splendido alberello!