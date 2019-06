Come aumentare la luce naturale in casa

Una casa luminosa, ben areata e ben organizzata, trasmette una bella sensazione e comunica un senso di pulizia e ordine. Far entrare la luce naturale in casa, non è solo utile per una corretta illuminazione delle stanze, ma è anche una questione di risparmio energetico, poiché un ambiente che gode di un’ottima illuminazione, non avrà bisogno di luci artificiali.

Ridurre le fonti di luce artificiale infatti, è possibile e consigliabile, ottenendo vantaggi in termini estetici e di guadagno.

Come ottenere una casa più luminosa

Seguendo alcuni consigli, si potrà realizzare una casa luminosa, senza bisogno della luce artificiale. Prima di tutto basterà scegliere una colorazione adatta per la propria casa privilegiando tinte chiare e neutre, in grado di aumentare il riflesso della luce naturale. Al massimo si potrà optare per note di colore più accese, senza sovraccaricare l’ambiente di colori spenti o cupi. Ricordiamo anche l’importanza degli specchi, molto utili per facilitare la propagazione della luce naturale, permettendo di massimizzare l’illuminazione, creando una sensazione di ingrandimento degli ambienti.

Molto importante è anche la scelta delle finestre, una soluzione impegnativa, ma necessaria, poiché può essere decisiva in casi di illuminazione naturale insufficiente. Eliminare anche gli ostacoli presenti davanti alla finestre, che siano alberi o cespugli che schermano la luce del sole, non consentendone il naturale passaggio.

Anche per quanto riguarda le tende, è importante scegliere accuratamente. Evitare di inserire tendaggi pesanti e oscuranti, che impedirebbero il passaggio della luce naturale. In ambienti che non necessitano tende oscuranti, è possibile scegliere tessuti leggeri, che lascino passare la luce anche durante le giornate più buie, tipiche invernali.

Oltre alla scelta delle tende, di un arredamento leggero e di colori chiari e neutri, si può optare sulle trasparenze. Si possono scegliere superfici in vetro trasparente, sedie in plexiglass, mensole in vetro, ricorrendo a materiali che lascino passare la luce nel modo più semplice possibile.