Come isolare una o più stanze dai rumori

I vicini rumorosi sono causa di disturbo e in alcuni casi di liti e tensione. Se volete evitare di dar fastidio agli altri o di essere disturbati dai rumori, potete ricorrere all’insonorizzazione di una o più stanze.

La strada più semplice è quella di rivolgersi ad un esperto del settore, ma se avete un budget limitato e siete esperti di lavori in casa, potere provare con il fai da te.

Vediamo insieme quale insonorizzazione fa al caso vostro e come realizzarla.

Le tecniche di insonorizzazione

Le tecniche per isolare una stanza sono diverse, e devono essere usate in base alle necessità.

Doppio tramezzo

Il metodo più efficace per insonorizzare una camera da letto o la camera dei piccoli è quello di costruire una doppia parete. In questo caso dovete realizzate una parete con il materiale insonorizzante. Anche se è efficace bisogna essere esperti di muratura e i costi per la realizzazione sono alti.

Pannelli isolanti

Se volete una soluzione pratica e poco costosa, potete optare per i pannelli fonoassorbenti a vista. Questi devono essere applicati sulle pareti con una colla speciale o con adesivi adatti e in un attimo avrete la camera isolata.

Pannelli isolanti di design

Per chi è alla ricerca di una soluzione rapida, ma anche bella esteticamente, a differenza della precedente, potete ricorrere a pannelli di design. Realizzati in legno, sughero o in tessuto, sono in grado di rendere la stanza silenziosa senza rinunciare allo stile.

Isolare porte e finestre

Se non amate il fai da te e non avete un budget alto potete ricorrere a paraspifferi o guaine adesive da applicare su porte e finestre.

Per chi invece vuole un risultato completo, che ripari la casa dal freddo, allora è possibile sostituire i vecchi serramenti con quelli nuovi in pvc o alluminio.

Insonorizzare con l'arredamento

Chi non ha un budget a disposizione, ma vuole in qualche modo rendere la stanza isolata, può ricorrere ai mobili. Sistemati nei punti strategici le librerie e i divani posizionati sulle pareti possono fare da spessore per diminuire i rumori.

I materiali per insonorizzare le pareti

Il materiale per eccellenza per isolare le pareti non esiste. Dipende molto dalle esigenze, quelli più usati sono la fibra di legno, pannelli in cartongesso, pannelli o schiuma di poliuretano, lana di roccia o sughero. Questi sono indicati soprattutto per chi decide di applicarli su una parete già esistente.

Se invece ricorrete ad un tramezzo, meglio la schiuma e i materiali fonoassorbenti.

Le pareti su cui applicare l'insonorizzazione

Non tutte le parti della stanza sono adatte per accogliere l'insonorizza. Solitamente oltre ai muri, potete agire sul pavimento, sul soffitto o sugli infissi. Per avere un lavoro fatto alla perfezione meglio applicare l'insonorizzazione su tutti questi elementi.

A questo si può aggiungere la coibentazione dei muri esterni che oltre a mantenere la casa isolata acusticamente, la isolano anche termicamente.

Come insonorizzare una parete

Se siete esperti del fai da te, potete insonorizzare la parete o il soffitto da soli. La prima cosa da fare è scegliere il muro. Successivamente costruite un'intelaiatura in legno. Una volta fatta, dovete ancorarla al muro.

A questo punto dovete rendere la parete insonorizzata riempiendo gli spazi con il materiale scelto, dalla schiuma ai pannelli. Per coprire la struttura dovete applicare dei pannelli in cartongesso e riempire le fessure con mastice fonoassorbente. Ora potete rasare il muro e dipingerlo.

Se non volete impegnarvi in lavori strutturali, potete ricorrere a pannelli fonoassorbenti autoadesivi. Sistemateli su tutta la superficie facendo attenzione a non lasciare alcuno spazio tra un pannello e l'altro.

Costi dell'isolamento acustico

I costi per l'insonorizzazione della parete non sono tutti uguali, dipende dai lavori e dal materiale usato, in generale la cifra si aggira tra i 5 e i 50 euro al metro quadro.

Prodotti online per insonorizzare le pareti

Pannello Fonoassorbente Piramidale

Pannello Legno

Pannelli di Sughero

Schiuma di poliuretano

Lana di Roccia