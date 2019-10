Cimici in casa? Ecco alcuni rimedi naturali per allontanarle

Con l’arrivo dell’autunno, le cimici tendono a diventare inquilini indesiderati in casa. Questi insetti sono parassiti che attaccano le piante, e che con i primi freddi, entrano nelle nostre case cercando riparo.

Non è sicuramente piacevole ritrovarsi con con delle cimici in casa, proprio per questo motivo, è bene scoprire alcuni rimedi efficaci per tenere lontano e debellare questi piccoli insetti dall’ambiente domestico.

Rimedi naturali per allontanare le cimici

Vi sono svariate soluzioni a cui poter ricorrere per tenere lontane ed eliminare le cimici dalla propria casa e questi metodi sono funzionali per tutte le specie o sottospecie che possono infestare l’abitazione: