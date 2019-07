Come allontanare le formiche da casa: rimedi naturali

Soprattutto se abitate in una casa con giardino, vi sarà sicuramente capitato di dover affrontare il problema degli insetti. Con l’arrivo dell’estate infatti, molti si trovano alla prese con zanzare, scarafaggi e formiche, insetti invadenti e spesso fastidiosi.

Abbiamo visto come eliminare il problema delle zanzare e degli scarafaggi in casa, oggi vediamo come ridurre la possibilità di essere invasi dalle formiche.

Per tenere lontani questi piccoli insetti, non è necessario ricorrere a pesticidi e sostanze tossiche dannose per l’ambiente e la salute, soprattutto se in casa ci sono animali domestici o bambini. Esistono infatti validi rimedi naturali per eliminare il problema delle formiche.

Innanzitutto basta identificare la zona dove si trova il formicaio e trovare il punto di accesso delle formiche alla vostra abitazione, di solito si tratta degli angoli di porte o finestre. Una volta individuata la zona, non sarà difficile riuscire ad allontanare questi fastidiosi insetti.

Ricordiamo che, per prevenire l’ingresso delle formiche in casa, è necessario eliminare tutto ciò che può attirarle. Chiudere sempre il barattolo dello zucchero e del miele, raccogliere le briciole sparse per la cucina, e non lasciare troppo a lungo i piatti nel lavello.

Considerate che la zona più colpita della casa è proprio la cucina, il luogo in cui si trovano i residui di cibo fondamentali per il sostentamento delle formiche. La pulizia del piano di lavoro, del piano cottura e del pavimento, è quindi indispensabile per evitare una possibile invasione di formiche.

Vediamo quali sono i migliori rimedi naturali contro le formiche.

Rimedi naturali per eliminare le formiche: quali strategie mettere in atto

Prima di vedere quali sono i principali rimedi naturali per allontanare le formiche, scopriamo quali strategie è necessario adottare per prevenire l’arrivo di questi piccoli e fastidiosi insetti:

Individuare il formicaio e il punto di accesso delle formiche nella nostra abitazione

Fare attenzione all’igiene domestica

Controllare il terriccio delle piante, luogo umido e habitat naturale per le formiche

Lavare il pavimento con acqua, aceto e succo di limone

Rimedi naturali: metodi validi ed efficaci per allontanare le formiche

Quando le strategie per prevenire l’arrivo delle formiche non bastano, è necessario ricorrere alla maniere forti per allontanarle.

Il primo rimedio naturale da provare, è sicuramente il sale, un ottimo deterrente da spargere nei pressi del formicaio, negli angoli e nelle fessure di porte e finestre.

Vediamo quali sono i prodotti più efficaci: