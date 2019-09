Come pulire il parquet in modo naturale

Il legno da secoli, è il materiale da costruzione più utilizzato dall’uomo, grazie alle caratteristiche di robustezza e resistenza. Tra le qualità principali di una pavimentazione in legno spiccano sicuramente il buon isolamento termico, l’isolamento acustico, la resistenza all’usura, la durezza e l’elasticità.

Oltre a creare un'atmosfera calda, elegante e accogliente, il pavimento in legno ha una vita lunghissima: basta una semplice rilevigatura per rinnovarlo completamente.

Essendo però caratterizzato da un materiale tanto delicato, il parquet ha bisogno di un occhio di riguardo per essere mantenuto bello e pulito nel tempo.

Per curare il parquet, è necessario usare la giusta quantità di acqua, rispettare le istruzioni di manutenzione presenti nel certificato di acquisto, ed eliminare l’impiego di detersivi chimici aggressivi che possono solo nuocere al nostro parquet.

Pulizia ordinaria del parquet

Il parquet è un pavimento difficile da mantenere, soggetto a fenomeni quali la luce e l’umidità, molto sensibile a sollecitazioni meccaniche e a sostanze che potrebbero danneggiarlo.

Evitare quindi l’utilizzo di prodotti aggressivi come alcool o candeggina, e limitare l’utilizzo di acqua, poiché un utilizzo eccessivo potrebbe far gonfiare il legno provocandone alterazioni.

La pulizia periodica del parquet, deve essere effettuata passando sul pavimento un aspirapolvere con spazzole apposite. Il parquet inoltre, può essere lavato o ravvivato, come disposto nella scheda tecnica del prodotto utilizzato.

Evitare qualsiasi uso di sostanze schiumose, abrasive, acide, corrosive, sia chimiche che naturali, che possano intaccare la superficie.

Come levigare e rigenerare il parquet

Se il vostro parquet è invecchiato, dovreste valutare un intervento per ravvivarlo. In ogni caso, sappiate che la levigatura è consigliata solo su parquet di qualità. La levigatura del parquet in legno massello vi restituirà un pavimento come nuovo!

Rimedi naturali per pulire il parquet

Se il vostro parquet non è rovinato, basterà eseguire una classica pulizia per ottenere superfici lucide e brillanti:

Eliminare la polvere utilizzando un panno elettrostatico o l’aspirapolvere

Lavare la superficie con un panno umido, imbevuto in una soluzione di acqua e aceto

Arieggiare il locale

Vediamo quali sono i metodi naturali più efficaci per la pulizia e la lucidatura del parquet: