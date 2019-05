Disinfestazione zanzare: come e quando farla

L’arrivo della stagione calda, è accompagnato dal bisogno di ricorrere alla disinfestazione di insetti e zanzare. Il problema delle zanzare è piuttosto frequente, e molte volte i comuni insetticidi in vendita nei supermercati, non sono sufficienti.

Quando fare la disinfestazione?

Con l’arrivo della primavera, le zanzare tornano attive, soprattutto quando le temperature iniziano a farsi più miti. Se è prassi iniziare le disinfestazioni nel mese di marzo, non è da escludere che si possano realizzare degli interventi efficaci già da fine febbraio, in particolare nelle zone con temperature che vanno dai 15 ai 20 gradi. Per vivere una primavera e un’estate senza insetti fastidiosi nel giardino di casa propria, si può richiedere per tempo la disinfestazione dell’area circostante. È necessario tenere conto anche del fattore meteorologico, poiché eseguire una disinfestazione poco prima di una forte pioggia, è completamente inutile.

Quanto costa una disinfestazione?

Il costo può dipendere da diversi fattori: estensione del giardino, presenza di ristagni di acqua, canali di irrigazione, pozzetti delle fognature, trattamento per uova di zanzare o per gli adulti di zanzara ecc.

Se si sceglie una disinfestazione fai da te, si utilizzerà una quantità minore di insetticida, con un costo decisamente inferiore. Ma questo potrà esporvi al rischio di intossicazioni, oltre a richiedere tempo, che aumenterà a seconda dell’estensione della zona da trattare. Sempre meglio rivolgersi a ditte specializzate che presenteranno un preventivo e un piano d’azione, che il cliente potrà sempre variare in base alle proprie esigenze. In line generale, il costo è di circa 30-40 euro al mq. Una cifra approssimativa che dipende dalla ditta e dal tipo di trattamento proposto.