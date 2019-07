Estate: come difendersi dai ladri d'appartamento

In estate, il problema dei ladri si intesifica particolarmente, e sono sempre più le persone che non si sentono al sicuro nelle proprie abitazioni. Questo senso di incertezza, spinge molti ad acquistare strumenti che possano garantire maggiore tranquillità, soprattutto quando in casa ci sono bambini e anziani.

Oltre ad installare i soliti sistemi di allarme, si possono adottare alcuni piccoli accorgimenti prima della partenza per scoraggiare i malviventi.

Come difendersi?

Evitare innanzitutto di far sapere se si sta partendo, controllare il funzionamento del sistema d’allarme, lasciare accesa una luca e chiedere ad un amico di controllare periodicamente l’abitazione. Questi sono solo alcuni suggerimenti per proteggere al meglio la propria casa durante le vacanze estive.

Vediamo alcune misure da adottare:

1- Installare l’allarme. Per tenere lontani i ladri da casa e per sentirsi più tranquilli durante il periodo di vacanza, è bene installare un sistema di sicurezza basato su dispositivi anti-intrusione. Oggi questi sistemi sono diventati ancora più sofisticati e difficili da violare. Grazie alla tecnologia infatti, esistono anche sistemi di sicurezza interamente senza fili, utilizzando la rete wifi. Molti inoltre, si collegano direttamente al telefonino, per avere la casa sotto controllo anche a distanza.

2- Installare le inferriate. Oltre al sistema di allarme, le inferriate possono essere un valido aiuto contro l’invasione dei malviventi.

3- Gestire la posta. Durante il periodo estivo la posta si potrebbe accumulare nella cassetta. Per questo motivo, è sempre meglio chiedere a vicini o parenti di svuotare la cassetta, in modo da non rendere così evidente la nostra assenza in casa.

4- Chiudere la porta d’ingresso con più mandate, anche se ci si trova in casa, evitando di lasciare la chiave nella toppa, in quanto i ladri potrebbero farla ruotare utilizzando una calamita.

5- Curare il giardino, evitando di far crescere siepi o cespugli vicino alle finestre, perché potrebbero diventare un ottimo appiglio per arrampicarsi. Senza contare che un giardino poco curato, potrebbe suggerire l’assenza del proprietario.

6- Evitare di fornire troppe informazioni riguardo al programma di viaggio, a estranei, o tramite social network. Anche se siete abituati a condividere ogni momento della giornata, meglio aspettare e pubblicare le foto dei viaggi una volta tornati a casa.

7- Nascondere sempre gli oggetti preziosi, soprattutto se legati a dei ricordi. Preferire cassette di sicurezza esterne all’abitazione o riporre tutto in una cassaforte. Qualora non fosse possibile, evitare nascondigli comuni come armadi, cassetti, vasi, quadri e tappeti.

8- Installare se possibile una porta blindata.