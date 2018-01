Precipita dal secondo piano: morto un 82enne nella notte

Incidente nella notte di martedì 30 gennaio. In via Belfiore un uomo è precipitato dal balcone del suo appartamento al secondo piano in cui abitava insieme alla moglie. L’uomo, un 82enne, è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Stando alle prime informazioni, la moglie avrebbe visto l’uomo uscire sul balcone e, sentendo un rumore sordo, si sarebbe accorta della scena drammatica. I soccorsi sono intervenuti intorno all’una e mezza, cercando di salvare disperatamente l’uomo.