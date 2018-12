Controlli nel posteggio del municipio di Olginate, sequestrate due auto senza assicurazione

Due auto sottoposte a sequestro dalla Polizia locale di Olginate per mancanza di assicurazione. A carico di una delle due è stato deciso anche un provvedimento di fermo fiscale (legato al mancato pagamento di multe). Il carro attrezzi è entrato in azione nel pomeriggio di oggi, venerdi, nella piazza del municipio di Olginate dove i veicoli si trovavano parcheggiati da tempo. L'intervento è stato eseguito dagli agenti guidati dal comandante Matteo Giglio.

Oltre al sequestro dei mezzi sono stati elevati anche due verbali molto "salati". Il proprietario della Punto dovrà pagare una sanzione di circa 1.900 Euro, 840 di mancata assicurazione, 777 di fermo fiscale e i rimanenti per mancata revisione dal 2013. L'altra macchina, una Fiat 600, era "solo" sprovvista di copertura assicurativa e quindi, in questo caso, la multa sarà di circa 840 Euro. Il provvedimento di oggi sarà seguito da altri controlli da parte dei vigili: in paese sarebbe stata segnalata la presenza di altri veicoli posteggiati da tempo o già in stato di abbandono.

