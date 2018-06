Allontanati dalla pista a lago i ciclisti privi di campanello e controllati i possessori di cani

Ciclisti allontanati dalla pista ciclopedonale perché privi del campanello. È avvenuto questa mattina sul lungo Adda al confine tra Pescate e Garlate. Il Comandante dei vigili - nonché sindaco “sceriffo” di Pescate - Dante De Capitani ha così deciso di attuare un nuovo giro di vite dopo quello contro gli automobilisti che non si fermano per fare attraversare i pedoni sulle strisce, iniziativa ripresa in diretta anche dalle telecamere di Rai Uno.

Sempre questa mattina, lungo la pista ciclabile appena a sud di Lecco, sono stati inoltre controllati i padroni dei cani per vedere se fossero attrezzati di tutti gli strumenti necessari per pulire le deiezioni dei loro amici a quattro zampe. E ora la tolleranza zero si sposterà anche sui pedoni che attraversano fuori dagli appositi spazi lungo la pericolosa Strada Provinciale 72.

«Oggi, sabato, dalle 11 a mezzogiorno, io stesso e alcuni agenti della Polizia locale operativi al confine tra Garlate e Pescate, abbiamo fatto uscire dalla pista ciclopedonale a lago 14 persone in bicicletta prive del campanello di segnalazione - conferma Dante De Capitani (nella foto sotto) - Questi ciclisti sono quindi stati indirizzati sulla ciclable a monte, facendoli attraversare sulle strisce pedonali poste in zona Kalkerin. Per loro, oggi, nessuna multa. Abbiamo deciso di agire innanzitutto a fini preventivi per la sicurezza. Contemporaneamente sono stati controllati i cani, tutti con il guinzaglio e con i padroni in possesso dei sacchetti per la raccolta delle deiezioni».

Ma i controlli non finiscono qui, e questa volta riguarderanno perfino i pedoni, sempre all’insegna della sicurezza. «Il prossimo controllo si terrà già questa settimana - aggiunge il sindaco di Pescate - e riguarderà le persone a piedi. Verranno sanzionati tutti i pedoni che attraversano la Sp 72 fuori dalle strisce pedonali».

