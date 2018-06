Agenti in borghese vicino alle strisce per multare chi non lascia attraversare

Vigili in borghese nei pressi degli attraversamenti pedonali per multare chi non si ferma per lasciare attraversare i pedoni. Questo il provvedimento annunciato dal sindaco di Pescate Dante De Capitani dopo il nuovo incidente accaduto lungo la Provinciale 72, strada che taglia in due il paese. Questa mattina infatti, intorno alle 8, in via Roma una donna di 67 anni che attraversava sulle strisce è stata investita da una motocicletta guidata da un ragazzo di 17 anni. Immediato l’intervento dei soccorritori che hanno prestato le prime cure alla paziente, trasportandola poi in codice giallo in ospedale.

«Sono sempre meno gli automobilisti che si fermano per rispettare la precedenza ai pedoni sulle strisce in prossimità della strada provinciale - attacca De Capitani - Io stesso in diverse occasioni ho dovuto fermare il traffico con la paletta per fare attraversare gli anziani che non riuscivano a farlo perché nessun veicolo si fermava. Ma adesso il vaso è colmo». Da qui il giro di vite che il sindaco ha deciso di adottare non solo per il suo comune, ma anche per la vicina Garlate. Dante De Capitani è infatti il Comandante della Polizia municipale, il cui servizio è consorziato tra i due paesi. Ed entrambi i comuni patiscono da tempo lo stesso grave problema di insicurezza e pericolo: incidenti e investimenti, anche gravissimi, lungo la Sp72. «Annuncio che già da questo fine settimana sia a Pescate che a Garlate agenti in borghese vigileranno tutti gli attraversamenti pedonali fermando e sanzionando chiunque non rispetti la precedenza ai pedoni» - conferma il primo cittadino. Chi viaggia lungo la direttrice Lecco-Olginate è avvisato.