Ragazzini insultano i volontari dell'oratorio, devono intervenire i carabinieri

Momenti di tensione in oratorio. Dopo un acceso battibecco che ha visto alcuni ragazzini di soli 13 e 14 anni insultare i volontari che li richiamavano alla calma, sono dovuti intervenire perfino i Carabinieri. È accaduto qualche sera fa al centro parrocchiale di Vercurago, importante punto di ritrovo per bambini e ragazzi del territorio. Numerose le iniziative perfettamente coordinate dal parroco don Roberto Trussardi, dalle associazioni, dai volontari e dai giovani del paese, soprattutto nel periodo estivo. Ma qualcosa, venerdì sera nell’oratorio che si affaccia sulla Lecco-Bergamo, è andato storto.

Alcuni ragazzini, sembra provenienti da Calolzio, Lecco e forse Mandello, hanno iniziato a insultare alcuni volontari che li avevano richiamati dopo alcune bravate. Inizialmente nulla di particolarmente grave: una chiave gettata a terra, qualche presa in giro. Poi però, la situazione è degenerata e alcuni di questi minorenni - sembra non di Vercurago - hanno iniziato a rispondere in malo modo e con veemenza agli adulti impegnati in oratorio.

Parolacce, insulti di tutti i tipi, e di fronte ai richiami a calmarsi e a confrontarsi in modo educato, nuovi atteggiamenti verbalmente aggressivi. In loro supporto sarebbero arrivati anche alcuni parenti adulti, e proprio per evitare che la situazione potesse degenerare sono stati chiamati i Carabinieri prontamente giunti sul posto.

«Avrei preferito non parlare della questione, anche perché ci stanno lavorando i carabinieri e sinceramente spero si tratti di un fatto isolato - si limita a commentare don Roberto Trussardi, sul posto al momento dell’accesa “bagarre verbale” - Non entro quindi più di tanto nel merito dell’accaduto ma, visto che mi state chiedendo notizie a riguardo, posso dire che difendo l’operato dei nostri volontari i quali sono stati corretti e si sono limitati a dire a questi ragazzini di calmarsi. Il problema è stata la reazione, la mancanza di educazione. Voglio solo lanciare un appello: riflettiamo sul perché accadono queste cose. E chi di dovere abbassi i toni. Anche perché, parlando singolarmente con alcuni di questi ragazzini si riusciva a ragionare, il problema è stato l’impeto di tutto il gruppo. In genere quando un adulto o un educatore ti richiama alla calma gli si risponde in modo educato, ci si scusa o comunque si va via, risolvevendo poi la questione parlando civilmente. Qui non è stato così». E sono dovute intervenire perfino le forze dell’ordine.