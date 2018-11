Albero pericolante e interventi di messa in sicurezza, a Garlate chiude di nuovo la strada per Galbiate

Sarà necessario chiudere per un'altra giornata la salita che collega Garlate con Galbiate. Dopo il nubifragio dei giorni scorsi era stata disposta una prima chiusura per la messa in sicurezza con riapertura due giorni dopo. Ieri l'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Conti ha annunciato che martedì 6 novembre verranno effettuati altri interventi. Occorre in particolare abbattere un albero pericolante, uno dei tanti colpiti dal maltempo e dalla furia del vento dei giorini scorsi.

«È stata firmata l'ordinanza che chiude la strada Garlate - Galbiate martedì 6 novembre dalle ore 7.00 fino alla fine dei lavori di abbattimento della pianta pericolante - fanno sapere dal Municipio - Questa pianta è stata messa in sicurezza provvisoriamente al fine di permettere la riapertura della strada. Ora è venuto il momento della messa in sicurezza definitiva e questo si può realizzare solo con la strada chiusa. Si punta a svolgere i lavori necessari entro il primo pomeriggio, ma la riapertura della strada sarà decisa a seconda dell'andamento dei lavori, che potrebbero anche essere condizionati da cattive condizioni atmosferiche».

Nel Lecchese sradicati 150 alberi dalla furia del nubifragio