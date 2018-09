A Calolzio chiusi altri due asili per motivi di sicurezza: dopo Sala tocca al Pascolo e a Lorentino

Altri due asili chiusi in via precauzionale per motivi di sicurezza a Calolziocorte. Dopo la scuola dell'infanzia di Sala, ora tocca a quelli della frazione del Pascolo (via De Amicis) e di Lorentino (via Monte Tesoro). L'ordinanza di chiusura provvisoria è stata diffusa poche ore fa dopo le valutazioni prese dai tecnici, dal sindaco Marco Ghezzi e dal vice Aldo Valsecchi.

«Si comunica che per motivi precauzionali, al fine di verificare il reale stato degli edifici, è necessario adottare ogni provedimento per tutelare l'incolumità delle persone che usufruiscono dei plessi scolastici (alunni, docenti, personale ATA, ecc...) - si legge nel testo del provvedimento amministrativo frimato dal vicesindaco Aldo Valsecchi - Si impone quindi l'immediata chiusura in via cautelativa delle scuole dell'infanzia di via De Amicis e di quella di via Monte Tesoro a partire da giovedì 27 settembre».

Già da domani quindi gli asili verranno chiusi. Al Pascolo i bambini verranno provvisoriamente accolti nella vicina scuola primaria. Più problematica invece la situazione a Lorentino, perchè dovranno traslocare nel plesso della primaria di Rossino, più distante. «Il provvedimento è recentissimo, stiamo organizzando il tutto proprio in queste ore - commenta il sindaco Marco Ghezzi - Si tratta di una situazione analoga a quella dell'asilo di Sala. Non problemi strutturali, ma seri timori sulla tenuta degli intonaci e di parti superficiali del soffitto. Ci saranno dei disagi che cercheremo di contenere al massimo. Preferisco però prendermi delle critiche, pur di salvaguardare la sicurezza dei bambini e del personale scolastico. La sicurezza è una priorità. In questa decisione sono stato sostenuto dal parere degli uffici. Il problema sta emergendo a seguito di alcuni controlli che abbiamo deciso di effettuare dopo il caso della materna di Sala. Purtroppo di recente non erano state fatte verifiche agli edifici degli asili. E ora, pur se in via precauzionale, preferiamo intervenire. Anche perchè, altrimenti, il problema rimarrebbe, e problemi di questo tipo vanno risulti al più presto».

Anche in questi due asili si seguirà la stessa procedura adottata a Sala: nuove verifiche tecniche e probabile chiusura per almeno due settimane per permettere lo svolgimento di una serie di opere di messa in sicurezza.