Anziano soccorso dopo essere stato morso in strada da un cane

Un anziano è stato soccorso e trasportato in ospedale per accertamenti dopo essere stato morso da un cane. I fatti si sono verificati intorno alle 13 di oggi, mercoledì, a Galbiate, lungo la strada della località San Michele. L'esatta dinamica dell'accaduto è ancora in via di ricostruzione.

L'uomo, 78 anni, stava camminando nella zona verde della frazione quando è stato raggiunto e morsicato da un cane a una mano. L'allarme al 118 è stato inizialmente dato in codice giallo. Prontamente soccorso e sottoposto alle prime cure, il paziente è stato quindi trasportato in codice verde in ospedale.

Le condizioni del 78enne, che ha riportato ferite lievi alla mano, non sono mai state gravi. Allertati anche i carabinieri della Compagnia di Merate.