«La mia Golf distrutta dalle fiamme. Non capisco perchè sia capitato a me»

«Non so perchè la mia auto sia stata devastata dalle fiamme. Quasi certamente si tratta di incendio doloso dato che, secondo le prime ricostruzioni, non ci sarebbero stati corto circuiti. La rabbia per l'accaduto è tanta». Questa la dichiarazione del trentenne di Valgreghentino proprietario della Golf grigia devastata dalle fiamme la notte scorsa a Valgreghentino. Il rogo ha avvolto anche la station wagon di colore scuro posteggiata a fianco (vedi foto).

I fatti sono avvenuti poco dopo mezzanotte nell'area di sosta a lato di viale Kennedy, nella frazione di Villa San Carlo. «Io abito non lontano da quel posteggio - racconta il trentenne, che preferisce rimanere anonimo - Nella notte ho sentito suonare una sirena, poco più tardi, intorno alle 2, mi hanno contattato i carabinieri. Quando sono sceso ho visto la mia Golf distrutta dal fuoco e sono rimasto senza parole. Si è probabilmente trattato di un vandalismo, ma non capisco perchè sia stata presa di mira la mia vettura, non ho mai avuto problemi con nessuno. Questa mattina mi sono recato dai carabinieri per sporgere denuncia».

La speranza è che ora le telecamere di un'azienda vicina possano essere in qualche modo d'aiuto ai militari per fare chiarezza sull'accaduto, e per rintracciare l'eventuale responsabile (se davvero dovessere essere confermato il dolo). La certezza è che nel giro di alcuni mesi sono andate in fiamme una decina di macchine tra Olginate e dintorni. L'ultimo caso si era verificato nel centro storico di Garlate dove un rogo distrusse tre vetture in sosta sempre nella notte.