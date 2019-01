Sbanda con l'auto e abbatte muro in centro Olginate

Sbanda con l'auto e va ad abbattere il muro di protezione della strada che crolla a pezzi nel vicolo sottostante. L'incidente si è verificato questa notte, intorno alle 3, in centro Olginate, nella zona di Via Santa Agnese dove si trova la scala storica che scende verso il nucleo a lago. Dopo lo schianto l'automobilista è scappato, ma poco più tardi è stato individuato grazie al pronto intervento dei carabinieri. Sembra che l'uomo alla guida si trovasse in stato di ebbrezza.

La strada sottostante è momentaneamente interrotta e interdetta al passaggio. Il Comune fa sapere che entro la giornata di oggi, giovedì, le pietre e i calcinacci del muro che hanno invaso il vicolo saranno rimossi, e il passaggio riaperto. Il muro verrà riscostruito nei prossimi giorni a spese del conducente.

