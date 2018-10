Teneva con sè 173 dosi di cocaina, spacciatore arrestato dalla Polizia a Olginate

Arrestato a Olginate uno spacciatore clandestino in possesso di ben 173 dosi di cocana. Nella mattinata di ieri, giovedì, gli uomini della Polizia di Stato di Lecco sono entrati in azione nel comune poco a sud del capoluogo, arrestando L.M. marocchino classe 1989, scoperto nella propria abitazione con 173 dosi di cocaina pronte allo spaccio, per un totale di 106 grammi per un valore corrispondente a circa 7000 euro.

L’attività svolta dalla Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Lecco, in stretta collaborazione con la Polizia locale di Olginate, ers stata avviata a seguito di una fonte confidenziale e si è conclusa con l’arresto dello straniero, colto di sorpresa nella propria dimora. L’operazione è riuscita con successo. I poliziotti, infatti, inizialmente hanno sorpreso lo spacciatore con un primo involucro di cocaina. Successivamente, a seguito di un’accurata perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto altri otto “bussolotti” pieni di dosi pronte allo spaccio. Il marocchino, clandestino e privo di reddito, è stato inoltre trovato in possesso di 1.500 euro in contanti e di un bilancino di precisione, usato per la divisione delle dosi. A quel punto il malvivente è finito in manette per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella giornata di oggi, venerdì, l’arresto è stato convalidato presso il Tribunale di Lecco, sono stati richiesti dal legale i termini a difesa ed è stata disposta a carico dell'uomo la custodia cautelare in carcere, in attesa di giudizio.

(Nelle foto il materiale sequestrato dalla Polizia di Lecco durante l'operazione che ha portato all'arresto dello spacciatore clandestino a Olginate)

