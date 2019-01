Bambino cade da una scala a Calolzio, intervengono i soccorsi

Attimi di paura a Calolziocorte per un bambino di soli 9 anni caduto da una scala. L'incidente, per fortuna non grave, si è verificato presso un impianto sportivo di via Lavello intorno alle 14.30 di oggi, domenica. Sembra che il piccolo abbia perso l'equilibrio dopo avere inciampato, cadendo poi dai gradini.

Immediato comunque l'allarme al 118 con allerta in codice giallo e arrivo sul posto di un'ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte. Dopo aver prestato le prime cure del caso, i soccorritori hanno quindi trasportato il piccolo paziente all'ospedale di Merate in codice verde per ulteriori accertamenti. Stando alle prime notizie il bambino starebbe bene, non avrebbe riportato traumi, ma solo un po' di dolore alla schiena.