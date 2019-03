Bimbo resta incastrato in un'altalena, liberato da Vigili del fuoco e soccorsi

Intervento dei soccorsi oggi pomeriggio in centro Calolzio per un bambino di solo un anno rimasto incastrato nei giochi di piazza Vittorio Veneto. Il piccolo, che per fortuna non avrebbe riportato ferite ma solo tanto spavento, si trovava su un’altalena quando una gamba gli è rimasta bloccata in una fessura di un’altalena rotonda. Non riuscendo a liberarlo, la mamma che si trovava con il piccolo ha dato l’allarme al 118. Il bambino sarebbe rimasto bloccato quasi mezzora.

Sul posto, insieme all’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio in codice giallo, anche i Vigili del fuoco e i carabinieri. Dopo poco tempo dall'arrivo dei soccorsi, il bambino è stato liberato proprio dai pompieri, e sottoposto ai controlli medici, quindi trasportato in codice verde in pronto soccorso in via precauzionale.

Per lui quindi solo tanta paura ed escoriazioni lievi. Sul posto anche l’assessore alle Opere pubbliche Dario Gandolfi che ha commentato: «Si è trattato di un infortunio casuale e per fortuna non serio. Tra l’altro ricordo che, come segnalato in un cartello, questi giochi, inclusivi e disponibili a tutti, sono riservati ai bambini dai due ai dodici anni. Domani chiederò all’impresa che li ha collocati di effettuare una verifica per sicurezza. Dopo lo spavento iniziale, il piccolo ora sta bene, ed è questo ciò che conta».